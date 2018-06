Mielipide

ja Turussa on herätty sunnuntai­aamuun ja kahden hallitus­puolueen kokouksen loppukiriin. Takana on ilta, joka saattoi päättyä Katinkullan karaokeen tai Suomen vanhimman kaupungin pintapaikkoihin.Se noudattaisi puoluekokousten kaavaa, joka toistuu hämmästyttävän samankaltaisena vuodesta ja puolueesta toiseen.se menee.Käyntiin lähdetään toritapahtumalla, jossa puolueaktiiveja on paikalla enemmän kuin taviksia. Sdp:n tilaisuudessa on nolla työikäistä. Kommentteja kärkkyvät toimittajat eivät välttämättä muista, missä kaupungissa ollaan, koska kaikki Suomen torit ovat samannäköisiä.Sitten seuraa varsinainen kokous, jossa paikallinen päättäjä lausuu viran puolesta tervetuliaissanat ja keskustan tapauksessa kokousväki mumisee maakuntalaulun. Kun on istuttu muutama tunti, nuijaa kopauttava puheenjohtaja veistelee kokousteknistä huumoria, joka avautuu vain intohimoisimmille yhdistysihmisille. Vihreiden kokouksen takarivissä tavoitellaan kliseisyyden suomenennätystä neulomalla villasukkia.Tapahtuman kohokohta on luonnollisesti illallinen, johon sisältyy suurella todennäköisyydellä vaivaannuttavaa viihdeohjelmaa. Kokoomus on käyttänyt siihen muita enemmän rahaa, mutta lopputulos ei ole sen hauskempi. Rkp:n tilaisuudessa lauletaan juomalauluja.median näkökulmasta puoluekokouksille voi olla helppo irvailla. Oikeasti niiden järjestäjät ovat kansanvallan sankareita.Käytännössä kaikki Suomen puolueet ovat kansanliikkeitä, suurempia tai pienempiä. Jäseniä on yhteensä satojatuhansia, ja kokousjärjestelyihin osallistuu tuhansia vapaaehtoisia.Se tarkoittaa, että aika suurella osalla kansasta on suoraa kosketuspintaa poliittisiin päätöksiin. Välillisesti – perheen, ystävien ja tuttujen kautta – sitä on vielä paljon useammalla.Monessa muussa maassa puolueet saattavat edustaa tiettyä siivua poliittisesta eliitistä tai olla olemassa yhden liikemiehen bisnesten edistämiseksi.Suomessakin luonnollisesti on vahvoja yksittäisiä intressejä, ja osaa niistä saattaa jokin puolue ajaakin poikkeuksellisella tarmolla. Mutta yhden rahamiehen saneleman viestin taakse ei täällä saa kokonaista puoluetta.Siitä kannattaa olla kiitollinen.