Mielipide

Kelan uusi linjaus toimeentulotuesta on opiskelijoille kohtuuton

Kesä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aiheuttaa osalle opiskelijoista huomattavaa huolta taloudellisesta toimeentulosta. Jos opiskelija ei voi suorittaa kesäajalla tutkin­toaan edistäviä opintoja, hän ei voi saada opintotukea kesäkuukausille. Jos hänellä ei ole töitä tai säästöjä, hänen on turvauduttava viimesijaiseen etuuteen eli toimeentulotukeen.Kuitenkin toimeentulotukea haettaessa opiskelijat ovat eri­arvoisessa asemassa verrattuina muihin. Tänä keväänä Kela tiukensi linjauksiaan toimeentulotuen myöntämisestä opiskelijoille kesäkuukausiksi.Uuden linjauksen mukaan kaikki lukuvuoden opintolainaerät tulee nostaa ennen kuin toimeentulotuen saaminen on mahdollista. Toimeentulotukea haettaessa opintolaina huomioidaan tulona, vaikka Kelan mukaan takaisin maksettavaa tuloa ei pidetä toimeentulotukilain tarkoittamina huomioon otettavina tuloina. Ainoana poikkeuksena on opintolaina. Muita pankista haettavia luottoja ja pikavippejä ei huomioida tuloina toimeentulotuen yhteydessä.Sosiaaliturvan kulujen leikkaamista on viime aikoina perusteltu sillä, että valtion velkaantuminen on pysäytettävä eikä velkaa saa jättää tuleville sukupolville. Samaan aikaan nuoria velvoitetaan rahoittamaan heistä itsestään riippumattoman työttömyysajan ruokansa ja vuokransa opiskeluun tarkoitetulla lainarahalla.Kelan uusi linjaus on epä­oikeudenmukainen, koska minkään muun ihmisryhmän ei oleteta kattavan lainalla perus­toimeentuloaan. Erityisen kohtuuttomaksi linjauksen tekee se, että opintolaina on tarkoitettu nimenomaan opiskeluajan kuluihin.Opiskelija, joka hakee toimeentulotukea, on jo valmiiksi heikoilla: töitä, tuloja tai säästöjä ei ole. Lisäksi päälle on otettava velkaa.Opintolainaa, kuten muitakaan lainoja, ei tulisi laskea ­tuloksi toimeentulotukea haettaessa etenkään opiskeluajan ­ulkopuolella. Kelan tulisi toimia asiassa kohtuullisemmin ja kohdella opiskelijoita yhdenvertaisesti verrattuna muihin ihmisryhmiin.