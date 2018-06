Mielipide

Haittamaksu vähentäisi turhaa turistiliikennettä

Näin kesäkuukausina pelkästään Helsingissä pyörii satoja turistibusseja ympäri kaupunkia pitkin pää­katuja ja asuntokatuja. Turistibussien aikaansaama liikenteen kokonaislisäys on varsin huomattava. Päästöjen ohella nämä bussit ovat osaltaan lisäämässä myös liikenneruuhkia lukuisten katutöiden valtaamassa kaupungissa.



Kun julkisuudessa – muun muassa Helsingin Sanomissa – on puhuttu laajasti esimerkiksi turismia koskevan lentoliikenteen aiheuttamista päästöistä, on kokonaan unohdettu turisteja kuljettavien bussien osuus. On selvää, että erityisesti kesäkuukausiksi räjähdysmäiseksi lisääntynyt turistibussiliikenne kasvattaa päästöjä ja liikenteen hiilijalanjälkeä melkoisesti. Turistiliikenteen päästöt ja hiilijalanjälki onkin syytä selvittää nopeasti.



Samalla kun pohditaan mahdollisuutta asettaa lentämiselle erityinen käyttö- tai haittamaksu, on tutkittava mahdollisuutta asettaa vastaavanlainen haittamaksu myös muita liikennevälineitä koskevalle turistiliikenteelle. Turismin tuomat haitat muun muassa päästöjen ja hiilijalanjäljen osalta on nähtävä kokonaisuutena.



Haittamaksu vähentäisi turhaa turistiliikennettä ja toisi lisää resursseja puhtaamman ilmastopolitiikan hoitamiseen.



Markku Murros



Helsinki