tekee nyt todellista energia­käännettä. Tämä käänne on huomattavasti kivuliaampi kuin se, jossa liittokansleri Angela Merkel päätti hyvin nopeasti Saksan sulkevan ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä.Saksan energiapolitiikan ylivoimaisesti vaikein kysymys on se, koska Saksa luopuu ruskohiilen ja kivihiilen käytöstä.Paine saada hiilelle viimeinen käyttöpäivä on ollut kova jo vuosia. Ja koska päätös on poliittisesti vaikea ja kallis, poliitikot ulkoistivat sen tekemisen viime viikolla nimetylle 31-jäseniselle komis­siolle.Hiilikomission tehtävänä on huolehtia paitsi ilmastotavoitteista ja Saksan energiansaannista myös siitä, etteivät suljetut louhokset ja voimalat jätä jälkeensä työttömiä ja tyhjiä paikkakuntia.aikoo pitää kiinni sekä itse tekemistään että Pariisin ilmastosopimuksen päästörajoituksista. Saksan energiasektorin tavoite on leikata vuoteen 2030 mennessä 61–62 prosenttia päästöistä vuoden 1990 päästöihin verrattuna.Syy suuriin päästöihin on eritoten ruskohiili. Rusko- ja kivihiilen osuus Saksan sähköntuotannosta on 37 prosenttia. Sen korvaaminen myös koskee.Saksan hallitus haluaa kertoa hiilen viimeisen käyttöpäivän ennen Puolassa joulukuussa järjestettävää YK:n ilmastokokousta – parantaakseen Saksan hiilenmustaa ilmastomainetta. Päivämäärää kovempi kysymys energiateollisuudelle on kuitenkin se, mitä Saksan hallitus hiilestä luopumisesta niille maksaa.luopuminen ei ole yllätys, ja sillä on tehty niin politiikkaa kuin bisnestäkin jo pitkään. Saksan hallitukselle aihe on hankala, sillä vastakkain ovat ilmasto ja talousintressit. Raha ratkaisee paljon, mistä kertoo myös komission nimi. Se on virallisesti Kasvun, rakennemuutoksen ja työllisyyden komissio.Ruskohiili työllistää noin 20 000 ja kivihiili 12 000 saksalaista. Visioissa hiilialueet tekevät muodonmuutoksen uusiutuvan energian paikkakunniksi, mutta se vaatii tukia. Avolouhokselta ei siirrytä suoraan tuulipuistoon.Eniten kyse on silti energian hinnasta ja markkinan uusjaosta. Energiayhtiöt vaativat korvauksia siitä, että niiltä viedään kotimainen edullinen ruskohiili.Hiilikomissiossa hiililobby osaa pitää puolensa. Se on myös Suomen valtion asialla, sillä valtio-omisteinen Fortum hankki osansa Saksan hiilestä ostamalla saksalaisyhtiö Uniperista 47 prosenttia.Saksassa Uniperilla on seitsemän hiilivoimalaa ja strategia, jossa aiotaan ottaa kaikki irti energiakäänteestä.