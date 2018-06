Mielipide

Tutkijoiden mukaan ilmastomuutos aiheuttaa maailmanlopun 0,01 prosentin todennäköisyydellä – loton päävoiton t

Tiede-lehti

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvihuonekaasupäästöistä

Ilmastonmuutoksen

(6/2018) kertoo englantilaisen Oxfordin yliopiston raportista, jossa on tarkasteltu mahdollisia maailmanloppuja. Oxfordilaistutkijat ovat arvioineet, mikä on todennäköisyys seitsemälle eri katastrofityypille seuraavien sadan vuoden aikana.Yksi maailmanlopun aikaansaajista voisi olla ilmastonmuutoksen karkaaminen käsistä. Tiedämme jo, että ilmasto lämpenee vääjäämättä seuraavat vuosikymmenet. Mutta voisiko lämpeneminen jossain vaiheessa karata käsistä ja alkaa ruokkia itse itseään?Monet tiedemiehet ovat pitäneet tätä mahdollisena, tunnetuimpana äskettäin edesmennyt aikamme kuuluisin fyysikko Stephen Hawking. Tällaisen vaihtoehdon todennäköisyys on oxfordilaistutkijoiden mielestä 0,01 prosenttia. Vertailun vuoksi: todennäköisyys saada loton päävoitto yhdellä rivillä on 0,0000054 prosenttia.vuotta sitten syntyi Pariisin ilmastosopimus, jossa jokseenkin kaikki valtiot sitoutuivat pitämään maapallon ilmaston lämpenemisen vuoteen 2050 tultaessa selvästi alle kahden celsiusasteen. Tavoitteena on puolitoista astetta. World Meteorological Organization arvioi pää­sihteerinsä Petteri Taalaksen suulla lämpötilan nousuksi kolme astetta. Monet tiedemiehet arvioivat, että tiedossa oleva politiikka voi johtaa jopa 3,4 asteen lämpenemiseen.Kolmen asteen lämpeneminen johtaisi katastrofaalisiin seurauksiin. Myrskyt, tulvat, helleaallot ja kuivuus yleistyisivät ja pahenisivat, merenpinta nousisi ja ekosysteemejä tuhoutuisi.Tällainen kehitys ajaisi sadat miljoonat ihmiset pakolaisiksi, nälän­hätään ja kuolemaan. Valtioita romahtaisi, ja yhteiskuntarauha järkkyisi. Eurooppalainen ja amerikkalainen demokratia huojuisivat pakolaisvirtojen kasvaessa. EU näyttää jo nyt olevan ylipääsemättömissä vaikeuksissa tämän ongelman kanssa.Presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen irrottautuvan vaivalla aikaansaadusta Pariisin sopimuksesta. Tämä on edesvastuuton päätös. Trump on jatkanut samalla linjalla suunnittelemalla tulleja aurinko­paneelien tuojille. Onneksi monet Yhdysvaltojen osavaltiot ja kaupungit työskentelevät määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.Euroopassa tilanne on parempi. Päästöt ovat vähentyneet EU-alueella vuoden 1990 jälkeen 22 prosenttia ja Suomessa jokseenkin yhtä paljon.Potentiaalia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kyllä on, kiitos teknologian kehittymisen ja kannustimien parantumisen. Tuoreen raportin mukaan yli 70 prosenttia Euroopassa käytettyjen materiaalien päästöistä on peräisin muovista, teräksestä, alumiinista tai sementistä.Kiertotaloutta kehittämällä näiden materiaalien hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa alle puoleen vuoden 2050 arvioidusta 530 miljoonasta tonnista.puhuttaessa keskitytään yleensä hiilidioksidiin. On kuitenkin syytä muistaa toinen kaasu, metaani. Sen synty ja vaikutukset tunnetaan hiilidioksidia paljon huonommin, ja se voi yllättää ilmaston lämpenemistä jarrutettaessa.Metaanin määrä ilmakehässä on lisääntynyt 2,5-kertaiseksi verrattuna esiteolliseen aikaan. Viimeisimmän vuosikymmenen aikana kasvu on ollut erityisen nopeaa. Metaanin lisääntyminen on huolestuttavaa: se on paljon voimakkaampi lämmön vangitsija kuin hiilidioksidi, vaikka sitä on ilmakehässä paljon vähemmän kuin hiilidioksidia ja se poistuu ilmakehästä paljon hiilidioksidia nopeammin.Metaanin määrän kasvun syyt tunnetaan huonosti. Selitykset vaihtelevat harmillisista hiuksia nostattaviin. Syiksi on tarjottu muun muassa Neuvostoliiton ja nyt Venäjän kaasuntuotannon ja -jakelun holtittomuutta tai Intian ja Kiinan karjamäärien kasvua.hillintä edellyttää kulutustottumusten ja elintapojen muuttamista vähemmän materialistiseen suuntaan. Se edellyttää myös rikkaiden valtioiden tukea köyhille, ilmastonmuutoksesta eniten kärsiville maille.Mistä sitten saadaan tähän tarvittavat varat? Kysymys on sekä hyvin helppo että hyvin vaikea. Jos ihmiskunnalla on vähänkään järkeä ja yhteistyöhalua, varat löytyvät jättiläismäisten ja kasvuun kääntyneiden asevarustelumenojen leikkaamisesta. Jos tässä ei onnistuta, Oxfordin yliopiston tutkijoiden maailmanloppuvaihtoehtojen todennäköisyydet saattavat ikävästi kasvaa.