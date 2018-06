Mielipide

Laiva on lastattu risuilla ja kävyillä

sanonta kuvaa liiketoimintaa, jonka pitäisi olla mahdotonta: ”Hyvä myyjä myy vaikka hiekkaa Saharaan.” Suomeen sopiva versio mestarimyyjästä voisi olla sellainen, joka myy ulkomaista metsähaketta Suomeen poltettavaksi. Ensimmäinen Varsinais-Suomen voimalaitoksille ulkomailta haketta tuova laiva saapuu satamaan vuoden lopulla.on elänyt muutaman vuoden isojen metsäinvestointien aikaa. Suomalaista ja kiinalaista rahaa on suuntautunut tai suuntautumassa metsiin. Metsäbuumia kuumentaa myös hallitus, joka hallitusohjelmassaan kaipaa lisää puun käyttöä. Ja tukea tulee myös puun energiakäytölle, polttamiselle. Puun energiakäyttö on kasvanut vuodesta toiseen.Metsähakkeen käyttö sen sijaan on vähentynyt viitisen vuotta, vaikka hakkeen käyttöä on mainostettu biotekona ja sitä on yritetty edistää. Ongelma on se, että sähkö on ollut halpaa, joten työläs raaka-aine, hake, ei ole ollut kiinnostava raaka-aine sähkön tuotannossa. Kun hakkeen kysyntä ei kasva, logistiikka ei kehity ja hake jää metsiin, vaikka lämmön tuotannossa tämä raaka-aine kiinnostaisikin.on kustannuksista myös siten, että raaka-aineen hinnan oletetaan nousevan yleisesti, jos isot investoinnit lopulta muuttuvat tehtaiksi ja hakkuut alkavat olla kestävän käytön ylärajoilla.Varsinais-Suomessa tätä logistiikan ja hinnan keskinäistä yhteyttä voimistaa se, että haketta ei ole alueella tarjolla satojen kilometrien säteellä. Jostain kaukaa se olisi kuitenkin tuotava, kun fossiilista voimaa on korvattava biovoimalla.Kaukomaiden metsistä kerätään siis risuja, kantoja ja latvuksia. Ne tuodaan tien varteen, sieltä satamaan ja siirretään öljyllä kulkevaan laivaan. Se ajaa lastinsa kaukaisen metsätalousmaan satamaan ja lasti pannaan palamaan.Puuta on tuotu ja viety maailman sivu, mutta käpykuormien kuljetus Baltiasta ja myöhemmin Venäjältä, Valko-Venäjältä tai jopa Kanadasta tuntuu samanlaiselta idealta kuin hiekan tuonti Saharaan.sentään saanee kuitenkin osavoiton. Hallitus haluaa lisätä uusiutuvan energian käyttöä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Kasvusta suuri osa tulisi kuulemma metsähakkeen käyttöä lisäämällä. Rasti tulee ruutuun, vaikka risu olisi valkovenäläinen eikä kotimainen. Ja saahan sitä samalla myytyä ­EU:lle hyvät bioenergiatavoitteensa ja -saavutuksensa.