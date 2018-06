Mielipide

Euroopan ystävä katsoo kuiluun ja pelkää

syntyneenä totuin ajattelemaan Eurooppaa paikkana, jonne pääsee lentokoneella tai laivalla, eikä pari vuosikymmentä Euroopan unionissa onnistunut täysin harjaamaan minusta sitä asennetta.Neljä vuotta Yhdysvalloissa on kuitenkin tehnyt ihmeitä. Nykyään loukkaannun saksalaisten autojen puolesta, ylpeilen espanjalaisesta jalkapallosta, tunnen koti-ikävää Kreikkaan – ja näen painajaisia brexitistä ja Italian hallituksesta.pysty vieläkään oikein uskomaan siihen, että brexit todella toteutuu. Se johtuu rationalistisesta pinttymästäni, jonka mukaan sitä, mikä on järjetöntä, ei tapahdu.Olen yrittänyt tarjota ajatustani brexitin peruuttamisesta monille viisaille ihmisille, mutta ainoa, joka tarjosi sille tukea, oli Yhdysvaltain ex-apulaisulkoministeri Strobe Talbott Brookings-instituutin lounaalla.Talbottin mielestä Britannian ero voisi edetä kuin Akilleen ja kilpi­konnan kilpajuoksu Zenonin paradoksissa: Akilleus onnistuu aina puolittamaan eron kilpikonnaan muttei voi koskaan ohittaa sitä.lähdön EU kestää, Italian ei. Siksi unionin tulevaisuus ratkaistaan Roomassa.Italian nykyiset hallituskumppanit ovat aiemmin halunneet vetää maan eurosta, mutta näyttävät nyt päättäneen tuhota yhteisvaluutan sabotaasilla. Jos Italia alkaa lapioida velka­rahaa hallituspuolueiden äänestäjille, Italia kaatuu eurooppalaisten syliin kuin Kreikka mutta kymmenen kertaa pahemmin.Euroon liittyminen oli Suomelta virhe. Sen on myöntänyt myös taloustietäjä Sixten Korkman: ”Tämän päivän näkökulmasta Suomen eurojäsenyys näyttää vakavalta talouspoliittiselta erehdykseltä”, Korkman kirjoitti kirjassaan Väärää talouspolitiikkaa vuonna 2015.Korkman kutsui rahaliittoa ”uljaaksi hypyksi tuntemattomaan”. Itse olen kuvitellut euron sarjakuvasankari Kelju K. Kojootiksi, joka jahtaa maantiekiitäjälintuja kuilun yli. Kelju juoksee aikansa tyhjän päällä, mutta heti, kun kojootti vilkaisee alas, se putoaa syvyyksiin.Italia on nyt kuilu, joka tuijottaa meitä.arkkitehdit tiesivät yhteis­valuutan ongelmat. He kuitenkin toivoivat yhteisen rahan ajavan eurooppalaiset väkisin liittovaltioon.Euroopan unioni on ranskalaisten luomus. Ranskalaisilla on ­taipumusta liialliseen järkiuskoon. Rationalismin isä René Descartes vertasi ihmistä kelloon. Tunteet johtuivat filosofin mielestä koneiston rattaiden ja vastapainojen asettelusta.Euroopan unioni on ranskalainen kaappikello, jonka rattaita Brysselin kelloseppien armeija rasvailee.rationalismia vastaan hyökätään nyt kahdelta puolelta: idealistit pitävät unionia hengettömänä vuokaaviona, pragmaatikot epäilevät isoja koneistoja ja projekteja.Samaan aikaan, kun monet kaivavat unionille hautaa, sitä kuitenkin tarvitaan enemmän kuin aikoihin.Euroopassa hidasälyisimmätkin alkavat Kanadan G7-fiaskon jälkeen toivottavasti tajuta, mitä ”Amerikka ensin” tarkoittaa: ”Euroopalle ei jätetä.”Liittolaiset ovat yrittäneet vedota amerikkalaisten järkeen, mutta maan nykyjohto välittää vain voimasta. Tässä ajattelussa Pohjois-Korean Kim on ”hyvin lahjakas johtaja”, kun taas Kanadan Justin Trudeaulle on ”varattuna erityinen paikka helvetissä”.Kun Yhdysvallat käyttäytyy ­aggressiivisesti, muiden maiden johtajien on vastattava samalla ­mitalla, tai he tuntuvat heikoilta. Syntyy kilpailun ja koston kierre.eivät ole koskaan hurahtaneet isoihin intohimoihin. Kun maata uhkasi perikato vuonna 1940, ihmisiä kannusti iskulause ”Pysy tyynenä ja jatkaa elämääsi”.Brittien EU-vastaisuus onkin pohjimmiltaan pragmaattista. He eivät usko suureen järkeen, suuriin tunteisiin eivätkä suuriin koneistoihin vaan teehen, kurkkuvoileipiin ja Englannin kanaaliin.ja pragmaatikot ovat molemmat oikeassa: unioni on hengetön ja byrokraattinen. Silti se on tuonut paljon hyvää.Eurooppa on balkanilaisia lukuun ottamatta elänyt 73 vuotta rauhassa. Maanosan historiassa se on harvinaisen pitkä aika. Ansio siitä kuuluu amerikkalaisille ja EU:lle.Kummastakaan ei ole enää varmuutta, eikä siksi oikein mistään.