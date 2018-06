Mielipide

Pohjois-Korea ole vielä luopunut yhdestäkään ydinaseesta – kaikki on ollut vain näyttävää esitystä

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siirtymä

Mutta

sulkeutunein valtio Pohjois-Korea on noin puolen vuoden aikana kurottanut maailmalle enemmän kuin koko historiansa aikana. Pohjois-Korea näyttää ottaneen uuden suunnan, jollaista olisi vielä viime syksynäkin ollut mahdotonta kuvitella.Kysymys kuuluu tietysti: Miksi? Mikä on saanut diktaattori Kim Jong-unin muuttamaan mieltään ja tekemään vastoin isänsä ja isoisänsä linjauksia?Vielä uudenvuoden puheessaan Kim Jong-un manasi Yhdysvallat alimpaan helvettiin ja uhosi ydinaseillaan, jotka diktaattorin mukaan olivat kykeneviä iskemään kaikkialle Yhdysvalloissa. ­Uskoi sitä sitten kuka halusi.”Ydinasenappi on toimistoni pöydällä kaiken aikaa”, Kim Jong-un leuhki.kesäkuuhun: Kim Jong-un ja Donald Trump neuvottelevat Singaporessa pyrkimyksistä Pohjois-Korean ydinaseettomuuteen.”Maailman ihmisistä moni ajattelee, että tämä on fantasiaa – – kuin scifi-elokuvasta”, Kim totesi Trumpille.Samaisessa uudenvuoden puheessa Kim teki myös rauhanaloitteen Etelä-Korealle ja toivoi, että maat saisivat liennytettyä jännitteitä Korean niemimaalla. Ja niin tapahtui.Pohjois-Korea osallistui näyttävästi Etelä-Korean talviolympialaisiin, Trump suostui tapaamaan Kimin ja Etelä- ja Pohjois-Korean johtajat tapasivat maiden rajalla. Ja tällä viikolla Trump ja Kim todellakin tapasivat.Kim taisi olla oikeassa, tämä on kuin scifi-elokuvasta.miten tähän on tultu? Ensin on tietenkin muistettava, ettei Pohjois-Korea ole vielä luopunut yhdestäkään ydinaseesta, vaan kaikki on ollut vain näyttävää esitystä.Voi olla, että Pohjois-Korean vastaiset alati tiukentuneet talouspakotteet ovat viimeinkin alkaneet todella purra, eikä Kim ole nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin neuvotella ydinaseista ja pakotteista.Kim on myös saattanut miettiä, kuinka Muammar Gaddafi joutui väkijoukon hivuttamaksi, kuinka Slobodan ­Milošević joutui oikeuteen tai kuinka Saddam Hussein löydettiin pakoilemasta maanalaisesta luolasta ja kuinka hänet myöhemmin hirtettiin.Vaikka pohjoiskorealaiset ovat tottuneet kärsimään, voi olla, etteivät he enää sulattaisi uusia nälkävuosia ilman kansannousua.Eikä Kim halua kokea Saddamin kohtaloa.