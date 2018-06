Mielipide

islamilaisen oikeuden merkityksestä ihmisten arjessa ja suhteessa Suomen oikeusjärjestelmään on tullut ajankohtaiseksi maassa asuvien muslimien lukumäärän kasvaessa. Julkisessa keskustelussa on toistuvasti esitetty, ­että niin kutsuttu sharia-laki muodostaa uhan suomalaisen yhteiskunnan arvoille ja loukkaa erityi­sesti maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksia. Hiljattain tällaisen kannanoton esitti esimerkiksi oikeus­ministeri Antti Häkkänen (kok).Sharia-laki on terminä ongelmal­linen. Se ohjaa ajatukset ennalta määrättyyn, kansallisen lain kaltaiseen ja monoliittimaiseen järjestelmään. Tällaisenaan sharia-lakia ei ole olemassa. Islamilaisessa teolo­giassa sharia tarkoittaa kirjaimel­lisesti polkua lähteelle eli polkua ­jumaluuden äärelle. Sharia viittaa monitahoisiin eettisiin ponnisteluihin elää islamin mukaista elämää, jossa keskeistä on pyrkimys kohti Jumalaa.Eräänä lähteenä tälle pyrkimykselle on rikas oikeudellisen ajattelun perinne, johon nykyään viitataan termillä ”islamilainen oikeus”. Sen kehitys alkoi 800-luvulla ja se sisältää eri sunni- ja shiialaisia lakikoulukuntia. Islamilainen oikeus on dynaamista, ja traditio suhtautuu suopeasti erilaisten oikeudellisten tulkintojen mahdollisuuteen.feminismiä koskevassa Mulki al-Sharmanin tutkimushankkeessa sekä yhdessä yliopistotutkija Marja Tiilikaisen kanssa toteuttamassamme transnationaalisia muslimiavioliittoja koskevassa tutkimushankkeessa todettiin, että ”uskonnollinen” ja ”sekulaari” oikeus kietoutuvat monin tavoin toisiinsa.Ihmiset tarvitsevat ja käyttävät eri lähteistä tulevia normeja monin tavoin ja eri tilanteissa. Monet Suomessa asuvat muslimit hakevat ­uskonnollisesta perinteestään eettistä ja normatiivista ohjausta sekä uskonnonharjoituksen että perhe-elämän alueella.Uskonnollista perinnettä tulkitaan ja hyödynnetään arjessa dynaamisesti, ja uskonnon normien seuraaminen tuottaa monelle kokemuksia eettisestä elämästä ja hyvinvoinnista. Yhteiskunnan eriytymisen sijaan tämä edesauttaa koettua kuulumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja motivoi osallistumaan huolimatta valitettavan yleisistä syrjinnän kokemuksista.uskonnon normien ja Suomen lain välillä perustuu yksinkertaistuksiin eikä auta ymmärtämään kumpaakaan. Uskontoon liittyviä ilmiöitä ei tulisi ­lähestyä ääripäistä, joko liioitellen uskonnon merkitystä ihmisten elämässä tai kieltäytyen lainkaan tunnustamasta niitä tapoja, joilla uskonto vaikuttaa arjen käytännöissä.Monille on esimerkiksi tärkeää solmia avioliitto sekä islamilaisten normien että Suomen lakien mukaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain siitä, että Suomen lakia pyritään noudattamaan, vaan myös siitä, ­että moni katsoo nimenomaan islamilaisen oikeuden ja etiikan edellyttävän Suomen lain seuraamista.On myös tärkeää muistaa, että kaikilla ei ole yhtäläistä pääsyä Suomen oikeuden piiriin. Esimerkiksi turvapaikanhakijoilla ei aina ole mahdollisuutta integroida suomalaista ja islamilaista oikeutta perhesuhteitaan järjestäessään.Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta valtiolla voi eri yhteyksissä olla juridinen velvollisuus tunnustaa uskonnollisia oikeudellisia instituutioita, esimerkiksi avioliittoja ja avioeroja. Valtio ei voi kieltää uskonnollisten normien käyttämistä. Kielto tarjota tai etsiä uskonnollista ohjausta tai konfliktinsovittelua esimerkiksi avioerotilanteessa olisi yksinkertaisesti perus- ja ihmisoikeuksien vastainen., joissa herätellään pelkoa sharia-laista, eivät edesauta kenenkään ihmisoikeuksia eivätkä vie keskustelua kohti kaikille yhteistä, monimuotoista suomalaista yhteiskuntaa ja sellaista kansalais­käsitystä, johon myös uskonnolliset vähemmistöt voisivat kuulua.Muslimeita ja islamia koskevien stereotypioiden ja väärinymmärrysten toistaminen julkisessa keskus­telussa on haitallista koko yhteiskunnan kannalta. Se paitsi tuottaa vastakkainasettelua ”meidän” ja ”muiden” välille myös toistaa vääriä käsityksiä oikeuden ja uskonnon monitahoisesta suhteesta demokraattisessa oikeusvaltiossa.