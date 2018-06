Mielipide

Yliopistojen todistus­valintaa ohjaava pisteytys­työkalu on täysin epäonnistunut

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keväänä 5 914 lukiolaista kirjoitti yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksissa. Yhteiskuntaoppi oli suosituin reaaliaine heti fysiikan jälkeen. Suosio kertoo siitä, että lukiolaiset pitävät yhteiskuntaoppia erityisen hyödyllisenä aineena. Tyypillinen yhteiskuntaopin kirjoittaja hakeutuu lukion jälkeen opiskelemaan kauppa-, oikeus- ja valtiotieteitä.Juuri näin asioiden pitääkin olla. Yleissivistyksen ohella lu­kion tehtävänä on tarjota nuorille mahdollisuus keskittyä aineisiin, jotka kiinnostavat heitä ja antavat parhaat eväät jatko-opintoihin. Tämä valinnaisuus tekee lukio-opiskelusta mielekästä ja tarkoituksenmukaista.Nyt lukiolaisten ainevalintoja ollaan kuitenkin suuntaamassa väärille urille. Mielekkyyden sijasta opiskelijan ainevalintoja ohjaavat tulevaisuudessa niin sanotut todistusvalintapisteet. Vuodesta 2020 suurin osa yli­opistojen aloituspaikoista täytetään ylioppilaskirjoitusten arvosanoista myönnettävien pisteiden perusteella. Uudistuksen taustalla on hallituksen tavoite nopeuttaa siirtymää lukiosta jatko-opintoihin. Todistusvalinnalla osa opiskelijoista voi välttää pääsykokeen ja aloittaa opinnot heti lukion jälkeen.Vaikka itse tavoite on kannatettava, yliopistojen todistusvalintaa ohjaava pisteytystyökalu on täysin epäonnistunut. Sen lisäksi, että se asettaa oppiaineet tarpeettomasti eriarvoiseen asemaan, se synnyttää pöyristyttäviä lopputuloksia. Erityisen haitallinen pisteytys on yhteiskuntaopille.Esimerkiksi kauppa- tai oikeustieteitä opiskelemaan hakeva ylioppilas saa paremmat valintapisteet uskonnon eximiasta kuin yhteiskuntaopin laudaturista. Yhteiskuntaoppia enemmän valintapisteitä tulee myös biologiasta, fysiikasta, kemiasta, psykologiasta, historiasta, matematiikasta, äidinkielestä ja kaikista kielistä.Jos järjestelmä todella otetaan käyttöön, kannattaa kauppatieteistä haaveilevan nuoren panostaa yhteiskuntaopin sijasta uskonnon tai kemian opiskeluun. Tulevassa mallissa yhteiskuntaoppi on itse asiassa opiskelijavalintojen näkökulmasta se kaikkein hyödyttömin aine. Olisi naiivia kuvitella, ettei tämä vaikuta lukiolaisten ainevalintoihin.Vetoan hallitukseen ja yliopistoihin: älkää antako yhteiskuntaopin opiskelulle kuoliniskua. Pisteytystä on pikimmiten muutettava siten, että yhteiskunta­opin houkuttelevuus oppiaineena säilyy.