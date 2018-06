Mielipide

Seksuaalisen väkivallan lapsiuhri tarvitsee apua

seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavat tuomiot nousevat usein otsikoihin. Viime aikoina keskusteluun on noussut korkeimman oikeuden tulkinta, jonka mukaan törkeästi seksuaalisesti hyväksikäytetty 10-vuotias ei ollut avuttomassa tilassa rikoshetkellä. Kyseinen laintulkinta on selvästi lapsen edun vastainen. Aikuisen sukupuoliyhteys 10-vuotiaaseen lapseen on väkivaltaa, ja lapsi on rikoksen uhrina aina avuttomassa tilassa aikuiseen nähden. Lapsi ei myöskään voi missään tilanteessa antaa pätevää suostumusta tällaiseen väkivallantekoon.Lapsi on aina alisteisessa asemassa aikuiseen nähden. YK:n lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen keskeisimpiä periaatteita on, että lapsi tarvitsee erityistä suojelua.On tärkeää, että tuomioista keskustellaan julkisuudessa ja oikeusministeriö tarkastelee niitä. Keskustelun ytimeen tulee kuitenkin nostaa myös lapsiuhreille tarjottavien palveluiden heikko tila ja valta­kunnallisten rakenteiden puute.puuttuvat valtakunnalliset ohjeet ja rakenteet seksuaali­rikoksen uhriksi joutuneen lapsen hoitamiseksi ja tuen arvioimiseksi. Palvelut ja hoitomenetelmät vaihtelevat, eivätkä ne aina pohjaudu tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin. Seksuaalisella väkivallalla on pitkäaikaiset ja haitalliset seuraukset lapsen kehitykselle ja terveydelle. Silti palvelut puuttuvat joiltakin paikkakunnilta kokonaan.Seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet lapset ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa. Lapsen ikä ja asuinpaikkakunta vaikuttavat hänen saamansa hoidon laatuun. Suurimmassa osassa Suomea lapset ovat käytännössä kokonaan vailla erikoistunutta hoitoa. On sattumanvaraista, millaista tukea lapsiuhri ja hänen perheensä saavat.Joillakin paikkakunnilla on moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia rakenteita uhrien ja heidän perheidensä tukemiseen. Useimmissa yliopistollisten keskussairaaloiden yhteydessä toimivissa lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköissä hyödynnetään tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomenetelmiä traumatisoituneiden lasten hoitamisessa. Valitettavasti hoitoa saavat usein vain iältään nuorimmat lapset. Lisäksi nämä yksiköt eivät pysty palvelemaan kuin murto-osaa väkivallan uhriksi joutuneista lapsista.esimerkki seksuaalisen väkivallan uhrien hoidosta on Helsinkiin perustettu Seri-tukikeskus. Se tarjoaa yli 16-vuotiaille seksuaalisen väkivallan uhreille välitöntä hoitoa. Tukikeskus toimii niin sanotulla ­yhden luukun periaatteella, mikä mahdollistaa rikosten uhrien tarvitseman laadukkaan hoidon yhdestä paikasta. Seri-tukikeskus antaa sekä lyhyen aikavälin tukea että arvioi pitkäaikaisen hoidon tarpeen. Tukikeskus ohjaa uhrin muihin tarvittaviin palveluihin. Seri-keskuksen palvelut vahvistavat erityisasiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä.Seksuaalisen väkivallan uhreille on ensisijaisen tärkeää, että he saavat ammattitaitoista tukea ja hoitoa. Suomen kokoisessa ja väestörakenteelta hajautuneessa maassa on tärkeää keskittää ammattitaitoa, mutta samalla on huolehdittava, että eri puolilla maata on osaamista väki­vallan uhrien tukemisessa.on luotava valtakunnallinen malli seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneiden lasten tukemiseksi ja hoitamiseksi. Lapsiuhrin pitää saada kaikki ­tarvitsemansa ammattilaisten tuki samasta paikasta. Lasta ei saa siirrellä viranomaiselta ja auttajalta toiselle tarpeettomasti.Suomeen pitää perustaa valtakunnallisesti toimivia erikoistuneita hoidon ja tuen yksikköjä. Alueelliset yksiköt huolehtisivat hoidon ja tuen paikallisista rakenteista ja varmistaisivat, että seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneen lapsen avuntarve arvioidaan ja hoito toteutetaan. Mallissa tulee huomioida myös lasten vanhempien ja läheisten tuen tarve äärimmäisen järkyttävässä tilanteessa.Lapsiuhrien hoidon tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen, ja sille tulee laatia yhteneväiset valtakunnalliset ohjeet, esimerkiksi Käypä hoito -suositus. Nyt seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet aikuiset saavat laadukkaampaa hoitoa kuin lapset. Tilanne on kestämätön.Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta seksuaalirikosten uhriksi joutuneet lapset saavat parhaan mahdollisen hoidon ja tuen.