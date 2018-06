Mielipide

Tällä hetkellä en saa yhteyttä äitiini – Mielenterveys­potilaan tiedonanto­kielto ei palvele omaisia

jouduin toimittamaan äitini hoitoon. Äitini on sairastanut skitsofreniaa yli 20 vuotta. Viime marraskuussa huolestuin hänen voinnistaan. Viimeisellä kerralla kun näin hänet, hänellä oli vainoharhaisia ajatuksia. Äitini eristäytyi kotiinsa, ei vastannut enää puheluihin eikä avannut oveaan. Muutkaan tuttavat eivät saaneet häneen yhteyttä. Äitini ilmeisesti lakkasi käymästä myös terapiatyössään.tilanne ei korjaantunut, soitin hätäkeskukseen, josta lähetettiin poliisit käymään äitini asunnolla. Koska sekään ei tuottanut tulosta, soitin taas uudestaan hätäkeskukseen. Toimitin silloin äidin ystäväni ja ensihoidon avustuksella päivystykseen ja sieltä Auroran sairaalaan tarkkailuun.Äitini oli Aurorassa hoidossa kuukauden ajan. Hänet kotiutettiin mielestäni aivan liian ­pian kotiinsa ja avohoitoon.Tällä hetkellä en saa yhteyttä äitiini ja hänen omahoitajaansa erittäin tiukan potilastietolain takia, vaikka olen perheen­jäsen.Kun mielenterveyskuntoutuja menee psykoosiin, hän lopettaa lääkitykset, eristäytyy muista ihmisistä ja panee välit poikki perheenjäseniinsä. Tuntuu, ­että hoitohenkilökunta on unohtanut tämän tosiasian. Psykoosipotilaat eivät ymmärrä omaa parastaan.Tiedonantokielto ei auta potilasta itseään, vaan potilas ja omainen jäävät yksin, kun potilas kieltää esimerkiksi sairaalatapaamiset, puhelut, tiedon­annot omaisille. Ei psykoosi­potilas ymmärrä, että omaiset ovat hänestä huolissaan.On todella surullista ja epäasiallista, jos mielenterveyspotilaat, jotka jo valmiiksi ovat heikossa asemassa ja usein kykenemättömiä ajamaan omia oikeuksiaan, eivät saa tarvitsemaansa apua edes silloin, kun omaiset tuovat huolensa esiin. Tämä koskee erityisesti pitkä­aikaisesti psykoosisairaita.Toivon, ettei käytäntönä ole se, ettei omaisten huolta uskota: omaiset kuitenkin tuntevat potilaan ja hänen sairautensa parhaiten.Kunnioitan kyllä potilaiden itsemääräämisoikeutta ja tiedonantoa johonkin rajaan asti. Kun kyseessä on psykoosipotilaan perheenjäsen, hänellä on oikeus tietää läheisensä sairaudesta.hoitohenkilökunnan pitäisi kuunnella potilaiden lisäksi meitä omaisia ja otettava meihin omaisiin yhteyttä. Omaisen ei pitäisi joutua odottamaan poliisien saapumista kotiovelle.Hoitoon pääsyn kriteerejä pitäisi hieman madaltaa, jotta jo psykoosivaiheessa pääsisi hoitoon. Mielenterveysongelmaisten palveluista, avohoidosta, hoitohenkilökunnasta ei pidä leikata. Hoitajien ja omaisten yhteistyötä pitäisi lisätä.