Mielipide

Kuka päättää skitsofreenikon hoidosta?

Poikani

työskentelee it-alalla. Hän on kohtalaisen menestynyt työssään ja maksaa paljon veroja. Hän sairastaa skitsofreniaa, mutta lääkityksen avulla hän voi elää melko normaalia elämää. Joskus käy kuitenkin niin, että lääketasapaino järkkyy ja poikani tarvitsee sairaalahoitoa. Kuukausi sairaalassa ja hän on taas työkykyinen.Joitakin viikkoja sitten huomasimme, että nyt tarvittaisiin sairaalan apua. Pojan isä soitti ambulanssin hakemaan poikaani sairaalaan. Ambulanssi ei ottanut häntä kuitenkaan kyytiin, sillä poikani unenpöpperöiset selitykset menivät läpi. Poika on fiksu ja osaa käyttäytyä hyvin. Ulkopuolinen ei helposti huomaa, että jokin on vialla.Tämän jälkeen poikani on reissannut ympäri Eurooppaa ja sotkenut asiansa. Olemme vastaanottaneet puheluita suurlähettiläältä ja puolalaiselta mielisairaalan lääkäriltä sekä lähettäneet pojan posteja tšekkiläiseen mielisairaalaan ja viestejä Istanbuliin.Nyt poikani on palannut kotiin, ja soitin hätäkeskukseen. Kerroin, että poikani sairastaa skitsofreniaa ja on psykoosissa. Kerroin, että hän peilaa omia asioitaan minun kauttani. Esimerkiksi poikani lähetti minulle viestejä, että minun pitäisi tehdä itsemurha. Kerroin hätäkeskukseen, että pelkäsin poikani peilaavan tätä viestiä omiin ajatuksiinsa.Hätäkeskuksen virkailija sanoi soittavansa pojalleni ja lähettävänsä tarvittaessa ambulanssin. Ambulanssia ei koskaan lähetetty. Hätäkeskusvirkailija siis päätti, että kaikki oli hyvin.Pojan isä oli yhteydessä sairaalaan, ja lääkäri kirjoitti lähetteen pojalleni. Lääkärillä oli parempaa tietoa poikani hoitotilanteesta. Ambulanssi tuli hakemaan poikaani, mutta kuljettajat eivät ottaneet häntä mukaansa. Poikani ei ollut kuulemma tarpeeksi sekaisin.Minua kiinnostaa, millä pätevyydellä ambulanssin henkilökunta tekee tämän tulkinnan. Eikö päätös kuulu lääkärille? Ensin terveyskeskuslääkäri ar­vioi ja psykiatri tekee hoito­päätöksen.Ymmärrän, ettei ketään kiinnosta, saako skitsofreenikko hoitoa vai ei. Luulisi kuitenkin, että raha kiinnostaisi yhteiskuntaa. Matka hyvästä veronmaksajasta yhteiskunnan elätiksi on lyhyt.