anteeksi ovat pyytäneet viime aikoina esimerkiksi seuraavat henkilöt:Aleksi Valavuori (homoja loukkaavaa päivitystä), Soneran toimitusjohtaja (vikoja datayhteyksissä), Teuvo Hakkarainen (seksuaalista häirintää), Brother Christmas (halventavia viestejä), Tomi Metsäketo (öykkärimäistä käytöstä), piispa Teemu Laajasalo (taloussotkuja), Aku Louhimies (alistavaa käyttäytymistä) ja Harry Bogomoloff (ilmaisua ”balkanintummat”) .Hyvä niin. Mutta anteeksiantoa on ilmassa vähemmän.Kenen tehtävä on antaa anteeksi? Median? Sosiaalisen median? Niiden, joita on kohdeltu väärin?syntinsä tunnustava saa syntinsä anteeksi. Se on koko homman ydin.Maallistuneessa maailmassakin väärintekijän on tunnustettava tekonsa. Katumuksen aitoutta arvioidaan henkilön sanavalinnoista ja ruumiinkielestä. Se onkin oikein, sillä synnintunto, siis kauhistuminen omien tekojen vuoksi, ja pelko iänkaikkisesta rangaistuksesta kuuluvat ainesosina synnintekijän katumukseen.Julkkisten tunnustuksia kutsutaan usein julkiseksi ripittäytymiseksi, mikä ei ole mikään metafora.Julkirippi oli Suomessakin kirkon käytössä reformaation jälkeisenä kautena, jota osuvasti kutsutaan puhdasoppisuuden ajaksi. Silloin ajateltiin suunnilleen niin, että kaikki synnit olivat rikoksia ja kaikki rikokset syntiä. Siksi myös teoista, joita laki ei määritellyt rikoksiksi, saattoi saada rangaistuksen, kertoo Turun yli­opiston oikeushistorian professori Mia Korpiola.Ilahduttavan modernia ajattelua. Noinhan mekin asian näemme.homma meni niin, että synnintekijä joutui tunnustamaan tekonsa koko kirkkokansan edessä. Julkirippiin saattoi liittyä myös nykyajasta tuttu rangaistus, häpeäpaalussa istuminen tai julkinen ruoskinta.Tämän jälkeen asia oli käsitelty, ja synnintekijä otettiin taas yhteisön jäseneksi. Tässä meillä olisi vielä kehitettävää, vaikka muuten olemme päässeet 1600-luvun tasolle.Kun kirkolla oli moraalin monopoli, se sekä tuomitsi synnit että antoi armon. Kirkon seuraajainstituutiot media ja sosiaalinen media hoitavat tehtävästä vain tuomitsemispuolen. Armoa ne eivät tunne.