Älypuhelimen käytöstä luopuminen toi valtavan vapautumisen tunteen

vuotta sitten ihmettelin, mihin ihmiset tarvitsevat älypuhelinta. Ostin omani kalenteri- ja kameratoimintojen vuoksi.Kännykänkäyttöäni seuraavan sovelluksen mukaan olen sittemmin käynyt kännykällä useita kymmeniä kertoja päivässä: tasaisesti vuorokauden tunneille jaettuna käyntiväli on ollut 10–30 minuuttia. Olen avannut kännykän ensimmäisenä aamulla ja katsonut sitä viimei­senä illalla.oppinut, että pitkällä käytävällä kävellessä ehtii hyvin katsoa tulleen sisällön. Autiolle saarelle mukaan otettavista tavaroista ­tuli ensimmäisenä mieleen kännykkä.Facebook-tapahtumavirta on ollut mahdollisuus tietää, mitä muille kuuluu. Sittemmin tapahtumavirta on ollut näiden kuulumisten toistettua seuraamista.Lisäksi minulle on tullut Whatsapp-viestejä, useimmat erilaisista ryhmistä, joita olen ollut itse perustamassa. Ryhmät tarjoavat aiempaa nopeamman, matalan kynnyksen kommunikaatiotavan, johon vastaanottaja saattaa reagoida silloin kun se sopii, ilman puhelinsoiton keskeyttävää häirintää.lounasaikana olen luullut olleeni tilassa yksin, mutta takanani olikin neljän työasuisen lounaalle tulleen nuorukaisen seurue. Mennessäni kahvihuoneeseen olen yllättynyt, kun se onkin ollut täynnä ihmisiä. Muistan, kuinka sieltä aiemmin kuuluivat puheensorina ja naurunremakka niin, että jouduin sulkemaan työhuoneeni oven saadakseni työrauhaa.Jäistä vapautuva Kallavesi on jäänyt linja-autossa istuvilta näkemättä. Lapseni on valittanut, että en toisinaan kuunnellut häntä, koska olin kännykällä.Toukokuun alussa huomasin, etten päässyt nettiin. Liittymäni oli vaihtunut liittymään, jossa ei ole nettiä. Kävin ostamassa uuden kännykän, Nokian peruspuhelimen.tuli vapautumisen tunne. Se oli aika valtava. Yhtäkkiä tuntui, että olen tässä, minä. Hiljaisuus, tuuli, ääniä ­radiosta, juttelua pihalla naapurin kanssa.Parin päivän päästä poistin Facebookin. Jätin toiveeksi kontaktimuotoina tekstiviestit, soittamisen, sähköpostin ja kylässä käymisen.Tiedot monista tapahtumista tulevat Facebookin kautta, ja nyt en saa tuota informaatiota. Tämä ongelma on minulla ratkaisematta. Ehkä ei kuitenkaan haittaa, jos jokin tapahtuma menee minulta ohitsekin. Whatsapp-ryhmien ulkopuolelle jäämisessä huoleni on, että minulta menee ohitse mahdollisuuksia, jään ydinryhmien ulkopuolelle tai työmotivaationi koetaan alentuneeksi. Jotta elämään voisi tulla uutta, täytyy jotain vanhaa vain jäädä pois.autossa, ja tyttäreni menee linja-autoasemalle tarkistamaan, miltä laiturilta auto lähtee. Tämä olisi se hetki, jolloin ottaisin kännykän käteeni. Sataa hiljakseen vettä, keväinen sade. Ratakatua ajaa hitaasti kaksi autoa. Yhtäkkiä huomaan ajattelevani mielessäni asioita. Kaikenlaista tulee mieleen ja menee pois, assosioituu vapaasti, tulee jostain, minusta.