Myrkkypesäkkeitä

uutismediassa pitäisi olla myrkky­mittari. Se kertoisi, kuinka pahanlaatuista ja epäterveellistä median julkaisema sisältö on.Mittari aistisi median lähettämien viestien oikeellisuutta, tasapainoisuutta ja luotettavuutta. Mittarin tuloksista lukija näkisi, mitä myrkyllisen median käyttö hänelle aiheuttaa: tosiasioiden hämärtymistä, vihaa, pelkoa ja erimielisyyksien kärjistymistä.Tällainen mittari olisi tarpeen, kun kilpailu yleisön huomiosta internetissä kiihtyy entisestään ja mielipiteistämme tulee entistä tärkeämpää kauppatavaraa. Äärimediat niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin käyttävät yhä räikeämpiä keinoja vaikuttaakseen mielipiteisiin ja ymmärrykseen maailman tapahtumista. Esimerkiksi Breitbart-julkaisun artikkeleissa viitataan uskottavampiin lähteisiin kuten The New York Timesiin ja luodaan siten mielikuvaa sisällön luotettavuudesta.Nämä julkaisut julistavat olevansa vaihtoehto valtavirralle: Niiden tarjontaa tarvitaan, koska valtavirta on auttamattomasti väärässä. Vain ne tietävät totuuden.ja yksipuoliset sisällöt saavat internetissä paljon huomiota. Ne ärsyttävät, kiihdyttävät ja ahdistavat lukijoita. Tämä on tarkoituskin. Lukijoiden tunteet ovat digitaalisessa avaruudessa kovaa valuuttaa. Tunteita herättävät sisällöt pitävät lukijat otteessaan. Tunnekuohut kerryttävät lisää klikkauksia ja minuutteja verkkosivuilla, jotka on myyty täyteen mainoksia. Näin tunteet kulkeutuvat rahavirtana julkaisijan kassaan.Moni lukija hengittää huomaamattaan päivittäin mediamyrkkyä. Se antaa sytykettä keskusteluihin, kiistoihin ja skandaaleilla mässäilyyn. Uutisten kommenttipalstoilla ihmiset lietsovat lisää negatiivisuutta ja puhkuvat salaliittoteorioita. Kommentit höyryävät vihaa useita ihmisryhmiä kohtaan. Mediamyrkky yhdistää lukijoita sosiaalisesti tiettyihin ryhmiin ja etäännyttää entisestään ryhmistä, jotka eivät jaa samaa maailmankuvaa.Kiihtyvässä huomiokilpailussa myös perinteinen media haluaa vedota yhä syvemmälle lukijoiden tunteisiin. Kärjistäminen ja skandaaleilla mässäily tuovat niidenkin sisällöille kipeästi tarvittua huomiota ja siten rahaa. Siksi on houkuttelevaa sytyttää samankaltaisia tunnekuohuja kuin äärimediat, vaikkakin myrkkymittarin asteikon lievemmässä päässä. Perinteinen uutismedia kuitenkin pyrkii tasapainoiseen ja luotettavaan uutisointiin välttäen tarpeetonta kärjistämistä, toisin kuin äärimediat.media on herännyt pohtimaan tarjontaansa entistä tarkemmin. Uutisointiin yritetään Yhdysvalloissa tuoda rakentavampaa otetta lukuisten metodien avulla. Yksi tällaisista on rakentava journalismi. Sen tavoite on löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.Journalismi tietenkin edelleen myös kertoo yhteiskunnallisista ongelmista ja niiden syistä, mikä on sen tärkein perustehtävä. Mutta työ ei jää tähän. Rakentava journalismi esittelee ongelmien lisäksi tasapainoisesti myös vaihtoehtoja, jotka voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Yhdysvalloissa perinteiset sanomalehdet, kuten The Seattle Times, ovat soveltaneet rakentavaa journalismia esimerkiksi kodittomuudesta ja koulutuksesta kertovissa jutuissaan.Rakentavaa otetta sovelletaan yhä useammin myös lukijoiden kommentteihin lehtien nettisivuilla. Myrkylliset kommentit siirretään sivuun. Asiallisille lukijoiden puheenvuoroille sen sijaan annetaan enemmän huomiota. Esimerkiksi The New York Timesin verkkosivuilla parhaat rakentavat lukijoiden äänet nostetaan esiin. Näin kannustetaan rakentavaa ja asiallista keskustelua kärjistämisen ja vihan lietsomisen sijaan. Yleisön ei edelläänkään oleteta olevan samanmielisiä uutisten tai toistensa kanssa, vaan lukijoilta toivotaan perusteltua ja asiallista argumentointia.on silti helppo löytää internetissä. Voimme välttää median myrkkyhuurut vain hallitsemalla huomiotamme. Jokainen otsikon klikkaus on tietoisen valintamme tulos. Se on kuin ääni valitsemallemme aiheelle ja käsittely­kulmalle. Jos lukijat kollektiivisesti suuntaavat huomionsa asialliseen uutisointiin, myrkkymediat kuihtuvat pois huomion puutteessa.Moni haluaa kuitenkin kieriskellä tunnevyöryissä. Sitä saa mitä tilaa. Mitä kärjistetympiä sisältöjä ha­luamme lukea, sitä kauemmaksi äärimmäisyyden raja liikkuu – sekä julkaisijan että lukijan näkökul­masta.