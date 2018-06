Mielipide

on hyvät mahdolli­suudet lukeutua jalkapallon MM-kisojen voittajiin. Kisaveikkauk­sissa olen jopa todella vahvoilla.Mahdollisuuteni eivät perustu siihen, että tuntisin joukkueet läpikotaisin. Jalkapallo-osaamiseni on keskitasoa, joskin käytössäni on Suomen asiantuntevin tietolähde: JTT eli Jälkikasvun Tietotoimisto.Mahdollisuuteni perustuvat siihen, että kannatan 25:tä joukkuetta. Pahoittelen pitkää listausta, mutta tämä on nyt olennaista.Fanittamani joukkueet ovat Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Costa Rica, Englanti, Espanja, Etelä-Korea, Islanti, Japani, Kolumbia, Kroatia, Meksiko, Panama, Peru, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Senegal, Serbia, Sveitsi, Tanska, Tunisia ja Uruguay.yhdistää? Ne ovat aitoja demokratioita.Hyvällä tahdolla listalle voisi ottaa myös Nigerian, mutta sen hallinto on niin läpeensä korruptoitunut, etten kelpuuta.Listalle kuuluisi oikeastaan Puola, mutta sen jätän pois, koska nykyinen hallitus on murentanut oikeuslaitosta ja median vapautta. Tiedän kyllä, ettei tämä hentoinen näpäytykseni mahda kantautua Varsovaan asti, mutta protesti se on pienikin protesti.Loput viisi pudokasta ovat ilmiselviä tapauksia: Egypti, Iran, Marokko, Saudi-Arabia ja isäntämaa Venäjä.Viime torstain avausottelu, Venäjä–Saudi-Arabia, kertoi omaa tarinaansa maailmanpolitiikan asetelmista.Presidentti Vladimir Putinilla oli vip-aitiossa kavereinaan muun muassa Saudi-Arabian vahva mies, kruununprinssi Muhammad bin Salman, Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka, Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev ja Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev. Ilta oli varmasti hilpeä.maailman tilaan, demokratiat ovat MM-kisoissa yliedustettuina.Osittain se johtuu karsintalohkoista. Euroopassa ja Amerikoissa itsevaltaiset maat ovat nykyään poikkeuksia.Mutta tärkeämpi selitys – niin uskon – on demokratia itse.Vedän vähän mutkia suoriksi: demokratia tarkoittaa vapautta, ja vapaus tuottaa parempaa elämää – olipa kyse vauraudesta tai juniorityöstä. Molempia tarvitaan jalkapallomenestykseen.Paras järjestelmä voittakoon.