Mielipide

Herkkujen mainonta pitäisi poistaa elokuvateatterien lastennäytöksistä

Elokuvateatterien

Makeisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainontaa

Elokuvateatterien

lastennäytökset eivät ole oikea paikka makeisten, pikaruoan ja virvoitusjuomien mainostamiselle.Yksi allekirjoittaneista kävi taannoin 5-vuotiaan lapsen kanssa elokuvissa katsomassa kaikenikäisille sallittua ja sopivaa sekä opettavaista hyvän mielen elokuvaa. Ennen elokuvan alkua katsojille mainostettiin useita hyvältä vaikuttavia koko perheen elokuvia – ja lisäksi muun muassa hampurilaista, jossa oli vielä aiempaa enemmän juustokerroksia, sekä kokonaista karkkipussien sarjaa.ja hampurilaisia voi syödä hyvillä mielin silloin tällöin vaikka elokuvissa. Elokuvateatterien lasten ja koko perheen näytökset eivät kuitenkaan ole oikea paikka makeisten, pikaruoan ja virvoitusjuomien mainostamiselle.Terveellisen ravitsemuksen edistäminen lapsuudesta lähtien on tärkeää yleisen terveyden ja suun terveyden edistämiseksi. Lihavuuden yleistyminen on yksi merkittävä kansanterveydellinen haaste myös lapsilla ja nuorilla.Esimerkkitapauksessa markkinoidut elintarvikkeet sisältävät runsaasti energiaa, tyydyttynyttä rasvaa, sokeria ja/tai suolaa. Tällaisten tuotteiden mainostaminen on ristiriidassa kansallisten ja kansainvälisten terveellistä ravitsemusta edistävien periaatteiden kanssa ja siten lapsiväestön edun kanssa. Lasten elinympäristön kehittäminen terveellisiä ruokatottumuksia edistäväksi on yhteiskunnan kaikkien aikuisten vastuulla, myös elinkeinoelämän ja viihdemedian.säätelee kuluttajansuojalaki, jonka mukaan ”alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet.”Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta. Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2015 tarkistetussa linjauksessa ”Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi” todetaan muun muassa, että mainonta voi tavoittaa lapsen siitä huolimatta, että se ei ole suoraan lapsille kohdistettu, jolloin tällaista markkinointia tulisi arvioida kuten lapsille suunnattua markkinointia. Linjauksessa mainitaan lisäksi, että myös mainonta, jota esitetään elokuvateattereissa ennen lasten elokuvia tai lasten videoilla, tavoittaa lapset. Esimerkkitapauksen kaltainen mainonta on lapsiväestön edun vastaista ja siksi selkeästi kuluttaja-asiamiehen linjauksen vastainen.tulisi lopettaa makeisten, pikaruoan ja virvoitusjuomien mainonta lapsille sallittujen ja alle seitsemänvuotiailta kiellettyjen elokuvien yhteydessä. Ehdotamme tilalle mainoksia terveellisistä välipaloista, kuten kauden tuoreista kasviksista ja hedelmistä.