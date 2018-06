Mielipide

Kuka hyvittäisi luontohaitan?

kuulostaa yksin­kertaiselta ja oikeuden­mukaiselta: aiheuttaja korvaa tuottamansa haitat.Luontohaittojen kohdalla kyse on ympäristövastuusta, jota kutsutaan ekologiseksi kompensaatioksi. Siinä luontoarvojen heikentäjä hyvittää aiheuttamansa haitan toisaalla toteutettavilla ekologisilla hyödyillä. Jos tuhoat luontoa esimerkiksi rakentamalla, voit hyvittää haitan ennallistamalla tai suojelemalla elinympäristöjä jossain muualla.Ympäristövaikutuksia koituu paitsi rakentamisesta myös matkustamisesta. Lentoliikenteen ilmastovaikutukset eivät tunnetusti ole ihan pienet. Ja niitä aiheuttavat muutkin kuin kaukomatkalle kerran vuodessa matkustavat perheet.pidettiin viime viikolla suuri kansainvälinen ympäristö­konferenssi, jossa 800 luonnonsuojelu­biologian alan tutkijaa ja käytännön toimijaa etsi ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ongelmiin.Järjestäjät laskivat kokouksen ilmastovaikutukset. Nekään eivät olleet pienet.Matkustusmuotojen ja matkojen pituuksien perusteella laskettu kongressivieraiden hiilidioksidipäästöluku oli 345 hiilidioksiditonnia – siis yhden ­ainoan kokouksen ilmastovaikutus. Vertailun vuoksi: yhden suomalaisen päästö on 18 tonnia koko vuoden aikana.Osallistujille tarjottiin mahdollisuus korvata matkustamisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä vapaaehtoisella hiili­kompensaatiomaksulla, jonka tuotot käytettiin suoalueen ennallistamiseen.oli yllättävä. Vain 39 prosenttia osallistujista maksoi maksun, ja vaikka maksuvaihtoehtoina oli 0, 15, 50 ja 100 euroa, lähes kaikki maksaneet laittoivat pottiin pienimmän summan, 15 euroa.Kyse oli luonnonsuojelubiologian konferenssista. Jos vapaaehtoisuus – sitä Suomessa on viime vuosina korostettu ahkerasti niin metsien kuin soidenkin suojelussa – ei toimi edes luonnonsuojelun asiantuntijoiden kohdalla, se tuskin toimii laajemminkaan.Tarvetta ympäristöhaittojen ekologiselle kompensaatiolle kuitenkin olisi. Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja lajien elinympäristöt pirstoutuvat tutkijoiden mukaan hälyttävällä vauhdilla.Suomi on sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuden häviämisen vuoteen 2020 mennessä. Aikaikkuna on umpeutumassa. Jos suunnan halutaan kääntyvän nopeasti kohti kestävän kehityksen tavoitetta, vapaaehtoisuuden rinnalle lienee syytä miettiä myös muita keinoja.