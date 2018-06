Mielipide

Sauna on ollut suomalaisille pyhä paikka ja siirtymäriitti

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saunalla

Sauna

saunomisperinne halutaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Saunominen on jo viime vuonna valittu Museoviraston Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Sauna on ollut ja on edelleen oleellinen osa suomalaista perinnettä ja suomalaista identiteettiä.Monet mielellään uskovat saunan olevan suomalainen keksintö. Saunaperinnettä on kuitenkin esiintynyt ja esiintyy yhä erilaisina variaatioina eri puolilla maailmaa. Saapuessaan Amerikan mantereelle espanjalaiset valloittajat havaitsivat 1500-luvun alussa asteekeilla hikoilukylvyn eli temazcalin, ja mayojen tiedetään käyneen hikoilukylvyssä jo tuhat vuotta aikaisemmin. Erityisesti Pohjois-Amerikan intiaanien parissa hikoilukylpyperinne on säilynyt vahvana nykypäivään asti.Myös Euroopassa saunakulttuuri oli levinnyt laajalle, kunnes sitä alettiin kitkeä pois 1600-luvulla. Suurimpia syitä olivat polttopuun väheneminen Keski-Euroopassa, hygienia- ja tautikäsitykset sekä epäsiveellinen käytös. Lääkärit epäilivät saunomisen vaikuttavan tautien leviämiseen, ja kirkko paheksui saunoissa esiintynyttä epäsiveellistä käyttäytymistä, kuten prostituutiota. Eurooppalainen saunakulttuuri hiipui pikkuhiljaa.Suomessa saunaperinne on jatkunut vahvana nykypäivään asti. Ainakaan polttopuusta täällä ei ole ollut pulaa, ja harvaan asutussa maassa tauditkaan eivät ole levinneet samalla tavalla.Suomalaisessa kulttuurissa on saunottu ennen kaikkea omassa saunassa perheen piirissä, joten kirkon paheksuma epäsiveellinen käytös ei ole Suomessa kuulunut saunakulttuuriin. Vaikka eri sukupuolet saunoivatkin pappien harmiksi yhdessä, saunomista siedettiin.on ollut suomalaisessa kansanperinteessä oma erityislaatuinen asemansa pyhänä paikkana. Edes kristinusko ei onnistunut horjuttamaan sen asemaa. Ruotsalainen oppinut hämmästeli 1770-luvulla, miten tämä itsepäinen kansa piti kiinni perinteestään ja ajatteli saunan olevan eräänlainen pyhäkkö.Suomalaisessa kansanperinteessä sauna on liittynyt tiiviisti vuodenkiertoon ja elämänkulkuun, mutta myös kriisitilanteisiin ja henkilökohtaiseen hiljentymiseen. Ennen saunassa synnyttiin, ja siellä pestiin vainajat. Morsian ja sulhanen saunotettiin ennen häitä, ja nykyään polttariperinteeseen kuuluu saunominen. Sairaus on kriisi, jota perinteisesti parannettiin saunassa. Entinen pitkäaikainen presidenttimme Urho Kekkonen neuvotteli päivänpolitiikasta ja sen kriiseistä saunassa – olihan hän itse syntynytkin siellä.Sauna on perinteisesti myös ollut hiljentymisen paikka, jossa jokainen voi olla omissa mietteissään pohtien vaikkapa elämäänsä, niin mennyttä kuin tulevaa.Koska sauna on suomalaisessa kansanuskossa koettu pyhäksi paikaksi, siellä on pitänyt käyttäytyä oikealla tavalla. Siellä ei ole saanut huutaa ja remuta. Saunassa on käyttäydyttävä kuin kirkossa, kunnioittavasti. Eräs haastateltava totesi kerran, että sauna on erilainen ympäristö, toinen maailma. Saunaan ei mennä pesulle vaan saunomaan.pyhänä paikkana ja tilana on mahdollistanut siirtymisen arkiaskareista ja arjen huolista johonkin toiseen olotilaan, rajatilaan ennen paluuta arkeen ja sen velvollisuuksiin. Juhannus aloittaa kesäkauden lomineen, ja sauna on oleellinen osa juhannuksen viettoa. Monessa perheessä joulusauna aloittaa varsinaisen joulun vieton – vasta saunomisen jälkeen ollaan valmiita asettumaan joulupöytään ja unohtamaan kiireet.Yleisin saunapäivä on perinteisesti ollut lauantai, jolloin viikon arkirutiinit ovat takana ja pyhäpäivä on edessä. Aikaisemmin työviikko oli kuusipäiväinen, ja lauantai-illan saunomisen jälkeen oltiin puhtaita sunnuntaita varten. Eräs haastateltava totesi, että lauantaina mentiin saunaan ja sunnuntaina sitten puhtaina kirkkoon. Perjantai vaikuttaisi yleistyneen saunailtana, kun siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon.Sauna on suomalaisuuden symboli, joka ansaitsee saada näkyvyyttä tunnustettuna kulttuuriperintönä. Virolaiset ehtivät saada Võromaan savusaunatraditionsa Unescon listalle jo vuonna 2014, mutta eiköhän suomalainen saunaperinnekin sinne mahdu.