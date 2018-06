Mielipide

Vanhemmat, älkää pilatko riidoilla lapsenne juhlaa

mennä naimisiin vai pilaavatko riitelevät vanhempani juhlani?Kysymys voi tuntua aluksi absurdilta, mutta liian moni tänäkin kesänä häitään suunnitteleva nuoripari joutuu pohtimaan aihetta. Eikä kyse ole vain eronjälkeisten vanhempien riitaisista väleistä. Myös ensiperheessä vanhempi saattaa tulla sokeaksi oman lapsensa tarpeille.päivinä on noussut esille eronneiden vanhempien käytös lapsiensa juhlissa. Aihe herättää monia ajatuksia uusien puolisoiden roolista, sukujen ja perheiden vuorovaikutustaidoista sekä siitä, mahtuvatko vanhemmat suurine tunteineen samoihin juhliin.Jos eläisimme ihanneyhteiskunnassa, ensiperheet pysyisivät koossa, vääränlaisia ihmissuhteita ei olisi ja kaikki olisivat onnellisia. Elämme kuitenkin inhimillisten ihmisten maailmassa. Eroja on ollut kautta perhehistorian. Rakastuminen ei kysy lupaa. Niin ei kysy erkaantuminenkaan. Uusperhe on uusi yritys rakentaa onnellinen parisuhde ja perhe.näkökulmasta yleensä paras vaihtoehto eron jälkeiseen elämään on säilyttää ja rakentaa läheiset välit molempiin vanhempiinsa. Vanhempien tehtävänä on hoitaa oma tuskansa ja surunsa vaikka ammattilaisten avulla ja olla lastensa tukena. Ikävä kyllä, toisinaan vanhemmat eksyvät omaan ­vihan tai loukkaantumisen tunteeseensa kuin hernerokka­sumuun.Uusperheen – niin kuin ensiperheenkään – rajoja ei määritä sukulaiset tai ulkopuolinen ammattilainen vaan jokainen perhe ja perheenjäsen itse. Uusperheen ei myöskään tarvitse anoa olemassaololleen lupaa entisiltä puolisoilta.Nuoren ei tulisi joutua pohtimaan, kutsuuko häihinsä äitinsä vai isänsä, heidän uusista kumppaneista puhumattakaan – tai voiko häitä ylipäätään pitää.Vanhempien ja uusien kumppaneiden ei tarvitse olla keskenään ystäviä, asialliset välit riittävät.Kun saamme lapseltamme tai bonuslapseltamme kutsun hänen elämänsä tärkeään juhlaan, kutsu on hyvä ymmärtää merkityksellisyyden osoituksena. Se on viesti siitä, että hän toivoo meidän olevan jakamassa hänen onneaan sekä osaltamme järjestelemässä ikimuistoisen ihania juhlia.Kukapa meistä oikeasti haluaisi lähettää omaa lastaan sotatantereelle tai olla rakentamassa sellaista lapsen ympärille itse.Mikäli uusi kumppani ei ole saanutkaan kutsua, vanhemman voi olla vaikea kohdata entistä kumppaniansa ja tämän sukua. Silloin on hyvä miettiä, miten rauhoittaa omaa jännitystä tai olisiko kutsuvieraissa joku, jonka kanssa voisi olla keskusteluväleissä.kokemus läheisen juhlassa ei kohota tunnelmaa. Kutsuttu vieras on kuitenkin kutsuttu vieras. Juhlavieraiden kylmäkiskoinen suhtautuminen viilentää myös juhlivan parin onnellisuuden lämpöä.Lapsemme juhla on hänen ainutlaatuinen juhlansa, jossa me vanhemmat voimme osoittaa kunnioitusta käytöstavoillamme. Itse juhlassa me voimme olla tyytyväisiä, jos lapsemme elämässä on muitakin tärkeitä ihmisiä kuin vain me itse. Sehän kertoo siitä, että hän ei ole syrjäytynyt ja yksin elämässä – ehkäpä myös siitä, että olemme onnistuneet kasvattamaan hänestä kelpo ihmisen.