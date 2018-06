Mielipide

Sodassa hyttysiä vastaan järeät aseet eivät aina toimi – kokeile muutamaa hyväksi havaittua luomukonstia

on meneillään epätieteel­linen koe. Roikotan pyykkinarulla kahta hikistä tennissukkaa. Molempia on mehustettu huolellisesti lenkkitossuissa. Toiseen olen sujauttanut kyytipojaksi palan voimakasta homejuustoa.Enää pitäisi saada selville, kumpi köyhän miehen hyttysmagneeteista houkuttaa eniten ötököitä.Juu juu, tiedetään. Hommassa ei ole paljonkaan järkeä – paitsi tutkittu tieto siitä, että hyttyset rakastavat sukka­mehua. Päivän tai pari muhinut hiki saa ne suorastaan villiksi. Ei ole mikään ihme, että itikat hakeutuvat usein nilkkoihin.Juustossakin on oma jujunsa. Homejuustossa elää sama bakteerikanta, joka saa ihmisen varpaanvälit tuoksahtamaan. Haistakaa, jos ette usko.lähestyvät, ja sota hyttysiä vastaan on julistettu. Monilla kotipihoilla ja mökkitonteilla taistellaan tositarkoituksella, järeillä hyttysansoilla ja karkotteilla. Teknologia jyrää, koska tätä sotaa kukaan ei halua hävitä. Suomen kesä on siihen liian lyhyt.Valitettavasti vain osa härveleistä ­todella toimii. Muutamalla yksinkertaisella luomukonstilla saattaa päästä ­parempaan tulokseen. Testattu on.haudo hyttyslapsia takapihalla. Toukat kasvavat kastelukannuun unohtuneessa vesitilkassa ja sadevesiastioissa. Tyhjennä sammiot tai lorauta niihin ruokaöljyä. Veden pintaan syntyy kalvo, joka estää toukkia hengittämästä.Toinen hyvä konsti hyttysharvennukseen ovat linnunpöntöt. Yksi tiaispariskunta napsii seitsemän kiloa hyönteisiä kesässä. Muutama lintuperhe pihapiirissä hakkaa teolliset hyttysansat.Oletko kaveriporukan saunaillassa aina hyttysten ateriana, kun muut saavat kylpeä rauhassa? Ota mallia porolta ja piilottaudu joukon keskelle.Porot lyöttäytyvät pahimpaan räkkä­aikaan tiiviiksi tokaksi. Laumassa yksilöiden hajuvanat sekoittuvat niin tehokkaasti, etteivät hyttyset enää löydä lempiuhriaan.ei ole menetetty, vaikka hyttynen olisi päässyt pistämään. Paukama voi kutittaa vähemmän, jos haudot pisto­kohtaa saman tien jollain kuumalla, esimerkiksi kahvikupilla.Lämpö laimentaa hyttysen syljen ­proteiineja, eikä allergista reaktiota välttämättä synny. Älkää polttako itseänne!