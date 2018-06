Mielipide

Rauhanvälityksestä on liian helppoa puhua, eikä puhe maksa mitään

rauhanvälitys jotenkin suomalainen ilmiö?Siltä ainakin vaikuttaa, kun tekee Googlessa haun suoraan englanniksi käännetyillä sanoilla ”peace mediation”. Heti päällimmäisinä listalla ovat Ahtisaari-päivien kotisivut. Perässä tulevat Tampereen yliopiston järjestämä rauhanvälityksen opetusohjelma ja Suomen ulkoministeriön rauhanvälityksen tietopaketti.Joukkoon mahtuu myös muun muassa sivusto Sveitsistä, mutta Suomi-painotteisuus on selvä.Kuva kuitenkin muuttuu, kun säätää hakusanoja. Norja käyttää omasta välitystoiminnastaan nimeä ”conflict resolution” eli konfliktinratkaisu, ja YK:n ponnistukset löytyvät yksinkertaisesti sanalla ”media­tion” eli välitys.Tuloksesta päätellen Suomessa puhutaan rauhanvälityksestä paljon, mutta kyseessä ei ole mikään erityisen suomalainen toimintamalli. Rauhanvälitys – kutsui sitä millä nimellä tahansa – on oikeasti rankka ja kilpailtu kansainvälisen politiikan ja diplomatian laji, jossa näyttävät tulokset vaativat paljon aikaa ja kovaa työtä.Välittäjät myös vaalivat omia hankkeitaan kilpailevilta hyväntekijöiltä mustasukkaisesti. Esimerkiksi Indonesian Acehin kiistaa 2000-luvun alussa tunnustelleet norjalaiset pahastuivat kulissien takana, kun presidentti Martti Ahtisaari ryhtyi puskemaan eteenpäin Acehin rauhanneuvotteluja, jotka johtivat sopimukseen elokuussa 2005.ulkopolitiikassa rauhanvälitys on nostettu keskeiseen asemaan. Sille on useita hyviä syitä.Juuret juontavat kylmän sodan aikaan. Neuvostoliiton seuratessa Suomen toimintaa synkän epäluuloisena osallistuminen YK:n rauhanturvatoimintaan tarjosi hyvän kytköksen länsimaiden ryhmään.Kytkös toimi suomalaisten mielissä yli odotusten. Sinikypäräiset rauhanturvaajat nähtiin yhtenä osoituksena pienen maan mahdollisuudesta tehdä hyvää.Käsitys monimutkaistui, kun rauhanturvaaminen muuttui kriisinhallinnaksi muun muassa Afganis­tanissa, mutta rauhanvälitys sopi hy­vin ajatukseen Suomesta hyvän­tekijänä. Tavoitteenahan on lopettaa tai estää ennalta väkivaltaisia konflikteja rauhanomaisilla neuvotte­luilla ja hallinnollisilla toimilla.Usko Suomen mahdollisuuksiin vaikuttaa kansainvälisiin kriiseihin koheni ratkaisevasti Ahtisaaren välittäjätoiminnan ansiosta. Se ulottui näyttävästi Acehin lisäksi muun muassa Namibiaan, Jugoslavian hajoamissotiin ja Pohjois-Irlantiin.Ahtisaaren menestyksellä oli myös varjopuolensa. Sen myötä tavoitetaso nostettiin Suomessa epärealistiseksi. Mainetta ei voinut rakentaa loputtomasti seminaareilla, joihin oli kutsuttu puhujiksi Ahtisaari ja Pekka Haavisto.Arkinen rauhanvälitys kuuluu siihen julkisuuden kannalta viheliäiseen ryhmään, jossa kyse on enimmäkseen prosesseista eikä yksittäisistä dramaattisista tapahtumista.sivuilla luetellaan Suomen rauhanvälityksen aikaansaannoksia. Ulkoministeriöllä on välitystiimi ja koordinaatioryhmä. Jutta Urpilainen on rauhanvälityksen erityisedustaja.Pääosassa ovat kuitenkin julistukset ja kokoukset. Esimerkiksi Suomen ja Turkin YK:ssa vuonna 2010 käynnistämä rauhanvälitysaloite on tuottanut joukon päätöslauselmia YK:n kokouksissa. Kokouksia järjestetään myös muun muassa EU:ssa.Kokouksia kertyi yksi lisää, kun YK:n pääsihteerin António Guter­resin johtama välityksen korkean tason neuvonantajaryhmä oli koolla Helsingissä maanantaina. Ryhmän suomalaisjäsen on presidentti Tarja Halonen.Kokouksia, päätöksiä ja edustajia tarvitaan. Kyse on diplomatiasta ja politiikasta. Rauhanvälitys koetaan kuitenkin niin myönteiseksi, että siitä on liian helppoa puhua.Puhe on myös halpaa. Rauhanvälitys vuorostaan on vaikeaa, ja se maksaa, vaikkakin häviävän vähän verrattuna sotien kustannuksiin.Ulkoministeriö käyttää rauhanvälitykseen rahaa muun muassa kehitysyhteistyövaroista. Varsinaiseen rauhanvälitykseen on varattu 500 000 euroa. Rahaa menee myös Ahtisaaren perustaman CMI-järjestön toimintaan, joka tapahtuu enimmäkseen ruohonjuuritasolla arkisena työnä.Rauhanvälityksen suurvallaksi ei näillä resursseilla voi tulla. Norjan tasolle ei ole mitään asiaa. Kunnon pohjoismainen yhteistyö olisi todella hieno ratkaisu. Sitä on viritelty, mutta asiasta puhuminen on tässäkin toteuttamista helpompaa.