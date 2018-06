Mielipide

Jopa joka kolmas kokee muistin tai keskittymisen ongelmia töissä – mutta tietotulvaa voi hallita yksinkertaisi

lyö pari sekuntia tyhjää. Työtehtävän on keskeyttänyt puhelu. Soittaja haluaisi keskustella asiasta, josta olemme kuulemma jutelleet muutamia päiviä aiemmin.Itse en aluksi edes muista puhelua. Onneksi nopea haku sähköpostista pelastaa tilanteen. Löydän viestin, jonka avulla onnistun palauttamaan jonkinlaisen muistikuvan aiemmastakin puhelusta.Unohdus jää silti vaivaamaan. Pitäisikö hetkellisestä blackoutista huolestua?kolmas työntekijä kokee muistin ja keskittymisen ongelmia, kertoo eräällä suomalaistyöpaikalla toteutettu Työ­terveyslaitoksen tuore tutkimus.Tietotyöläisen aivot ovat kovilla. Tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori Henri Pirkkalainen arvioi alkuvuodesta HS:ssa, että tietotyössä työpäivä katkeaa eri ärsykkeisiin jopa 70 kertaa. Huh.Tilapäiset unohdukset ovatkin terveelle muistille tyypillisiä, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Kala­koski. Jos vaikka pikapuhelua seuraa heti jokin muu tehtävä, pysyvää muistikuvaa ei ehdi syntyä. Mieleen painamista vaikeuttavat myös keskeytykset sekä useat samanaikaiset ja -kaltaiset asiat.Ei siis ihme, jos päivän joka käänteestä ei piirry muistiin tarkkaa kuvaa. Syytä huoleen on, jos unohdukset toistuvat.Tietotyöstä ei usein synny konkreettisia tuloksia, ja siksi sille on vaikea vetää rajoja. Kaikki nauraisivat, jos fyysistä työtä tekevä joutuisi käyttämään 50 kiloa painavaa lapiota, Kalakoski vertaa. Se olisi aivan liian raskasta ja kuormittavaa.Aivotyötä ei osata suunnitella vielä kunnolla.on varsin yksinkertaisia vinkkejä tietotulvan hallintaan.Ensinnä kannattaa sopia työpaikan pelisäännöistä. Kuulokkeet tai punainen valo työpisteellä voivat olla merkki siitä, ettei nyt saa häiritä. Toiset haluavat vetäytyä hiljaiseen työtilaan. Kalenterista voi myös varata tunnin häiriötöntä aikaa ja tehdä se kaikille selväksi.Silppuiseenkin päivään voi järjestää edes muutamien minuuttien palautumishetkiä. Palaverin voi sopia loppumaan varttia vaille, jotta ehtii hengähtää ja seuraavaan tasatunnin kokoukseen.Olennaista on myös se, että aivot pääsevät ylivirittyneestä tilasta vapaa-ajalla. Aivot saa siirrettyä töistä vapaalle vaikka pyöräilemällä tai televisiota katsomalla.Myös to do -listat toimivat. Itse raapustan usein päivän päätteeksi paperille asiat, jotka töissä seuraavaksi odottavat. Näin saan unohtaa ne vähäksi aikaa – ihan luvan kanssa.