Elokuvien supersankarit tuhoavat pahuuden ja tuovat lohtua meidän jokaisen elämään

Nykyaikaiset

Supersankarielokuvat

ovat täyttyneet viime vuosina supersankarielokuvista, jotka vetävät puoleensa suuria massoja. Studiot tuottavat filmejä, joissa värikkäisiin univormuihin pukeutuneet miehet ja naiset lentävät valkokankaan halki tuhoten pahuuden, joka muhii maailmassa.Kahden tunnin kestonsa ajan nämä elokuvat häkellyttävät, naurattavat ja ajavat yleisön kyyneliin. Vaikka teokset seuraavat usein tiettyä kaavaa, ne vetävät puoleensa aina vain enemmän katsojia – ei yksin nuorisoa vaan kaiken ikäisiä ja taustaltaan erilaisia ihmisiä.Ihmisillä on tapana etsiä sankareita, niin on aina ollut. Ennen luimme kertomuksia sotasankareista ja sitä ennen kuuntelimme nuotion äärellä taruja urotekoja tekevistä jumalista ja kuninkaista.Hyvikset ja pahikset ovat eläneet kulttuurissamme aina, ja ajan saatossa ne ovat vain muuttaneet muotoaan.sankarit ovat näyttelijöiden esittämiä fiktiivisiä hahmoja, joilla on yliluonnollisia voimia. Nämä hahmot vetoavat meihin, koska tahtoisimme olla kuin he, mutta myös siksi, että ne muistuttavat meitä.Voimistaan huolimatta nämä sankarit kamppailevat samojen ongelmien kanssa kuin ketkä tahansa kadulla vastaan tulevat ihmiset. Supersankarit kohtaavat yhtäläisiä vaikeuksia parisuhteissa, eivätkä monet heistä tunne kuuluvansa yhteiskuntaan. Tämän tunteen jakavat monet nuoret. Näin samaistuminen onkin kovin helppoa.Sankarit pohtivat oikeaa ja väärää, ja heidän tekonsa toimivat esimerkkinä meille katsojille. Fiktiiviset hahmot näyttävät nuorille, ettei kukaan ole täydellinen, vaan jokaisella on demoneja kaapissaan.juurtavat katsojiin arvoja, ja siksi niillä on suuri vaikutus ajattelutapaamme. Marvelin tänä vuonna julkaisema Black Panther on suuri merkkipaalu tasa-arvon lisääntymiselle ja vähemmistöjen olojen kohentumiselle.Supersankarielokuvat ovat osa kulttuuriamme ja heijastavat nykyisiä ihanteitamme kuvaten ympäröivää maailmaa fantasian keinoin. Valkokankaalla vaihtuva kuvien virta suo meille tauon kaikesta siitä kielteisestä, joka vallitsee omassa elämässämme ja maailmassa ylipäätään. Hetkeksi unohdamme kaiken muun ja uppoamme mielikuvitusmaailmaan, jossa tiedämme, että hyvä voittaa.Nykyisin on kovin epävarmaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Aina välillä tarvitsemme rohkaisua, joita uutiset eivät meille tarjoa. Toivoa kuitenkin on aina – kuten supersankarielokuvat osoittavat.