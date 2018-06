Mielipide

Demokraattisen yhteiskunnan pitää kestää railakastakin väittelyä, mutta inhimillisyys ei ole mielipidekysymys

aikojen uutiset esimerkiksi MV-lehdestä ja sen toimintatavoista ovat nostaneet julkiseen keskusteluun ilmiön nimeltä vastamedia.Internetin ja sosiaalisen median yleistyminen 2000-luvulla on tarjonnut mahdollisuuden julkaista tietoja ja näkemyksiä ohi ammattimaisen journalismin portinvartijuuden. Tätä kanavaa ovat hyödyntäneet etenkin populistiset tai muuten yhteiskunnallisessa marginaalissa toimivat liikkeet.Vastamediaa ei olisi olemassa, jos jotkut eivät kokisi tarvitsevansa valtavirtamediasta poikkeavaa ja sitä haastavaa aineistoa.lisääntyminen on kuitenkin herättänyt monet pohtimaan perustavanlaatuista kysymystä: ovatko kaikki mielipiteet samanarvoisia?Varsinkin vastamedia esittää asian usein niin, että konservatiiviset, nationalistiset ja jopa muukalaisvihamieliset näkemykset eivät saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Heidän näkemyksensä mukaan on olemassa mielipiteiden ääripäät, joista toisessa on globalisaation, maahanmuuton ja feminismin nimeen vannova ”punavihreä eliitti” ja toisessa kansallismielinen, maahanmuuttovastainen ja perinteisiä sukupuolirooleja korostava ”hiljainen enemmistö”.keväällä tekemän laajan arvotutkimuksen mukaan niin liberaalissa (uusvasemmistolaisessa) kuin konservatiivisessakin (uusoikeistolaisessa) ääripäässä on noin kymmenen prosenttia kansalaisista. Suurimmalla osalla ihmisistä arvot eivät mene näin johdonmukaisesti, vaan he ovat yhdessä asiassa liberaalimpia ja toisessa konservatiivisempia – arvot menevät ikään kuin siksakkia. He ovat se todellinen hiljainen enemmistö.Toisaalta voidaan kysyä: ovatko empaattisuus, inhimillisyys ja huolen kantaminen heikompiosaisista oikeastaan edes mielipidekysymyksiä?Olen taipuvainen vastaamaan, että eivät ole. Ne ovat pikemminkin yleisinhimillisiä ominaisuuksia, jotka ovat evoluution saatossa olleet välttämättömiä lajimme selviytymiseksi.Kuitenkin on mahdollista myös harjoittaa rakentavaa maahanmuutto- ja globalisaa­tiokritiikkiä loukkaamatta inhimillisyyden vaatimusta.Liberalismin filosofin John Stuart Millin mukaan minkään mielipiteen julkituontia ei pitäisi ennakolta estää, koska ei voida tietää, mistä yhteiskunnallinen totuus löytyy. Joskus toimivin ja todellisuutta parhaiten kuvaava näkemys saattaakin piillä sellaisessa mielipiteessä, joka on ensin kuulostanut epäkorrektilta tai epäuskottavalta.On myös tärkeää erottaa toisistaan faktat ja mielipiteet – emme elä missään ”totuudenjälkeisessä ajassa”.yhteiskunnan pitää kestää railakastakin väittelyä ja mielipiteenvaihtoa. Vain siten yhteiskunta pysyy elinvoimaisena ja pystyy kehittymään korjaten itse itseään.Virheellisten tietojen levittäminen, saati toisten ihmisten loukkaaminen, eivät kuitenkaan edistä tätä tavoitetta.