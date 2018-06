Mielipide

Tanskan sote syntyi pikavauhtia

Vuonna

Rakenneuudistuspäätöksen

Vähemmistöhallitus

Mitä kuuluu

2006 Tanskassa oli 271 kuntaa. Vuoden 2007 alussa niitä oli enää 98. Laaja-alaisessa rakenneuudistuksessa 14 maakunnan tilalle tuli viisi aluetta. Julkisvallan tehtäviä terveydenhuollosta koulutukseen pantiin perusteellisesti uusiksi.Mikä sai tanskalaiset yltymään näin rajuun muutokseen? Havainto siitä, että kunnat olivat liian pieniä hoitaakseen kunnolla palvelutehtäviään. Pienet kunnat kävivät myös kalliiksi. Eniten huolta aiheutti terveydenhuolto kustannuksineen.Uudistuksen epävirallinen vaihe oli pitkä. Jotkut sanovat, että se alkoi vuonna 1971, jolloin Tanskan edellisessä kuntauudistuksessa kun­tien määrä laski 1100:sta 275:een. Jo tuolloin olisi pitänyt uudistaa reippaammin, jälkiviisasteltiin.Uudistusvaatimukset yltyivät sitä mukaa, kun kunnille tuli uusia tehtäviä. Virallinen vaihe alkoi vuonna 2002. Silloin perustettiin rakenneuudistuskomissio. Vuonna 2004 Tanskan hallitus esitti Uusi Tanska -suunnitelmansa, ja vuoden 2007 alussa uudistus oli jo voimassa. Suomalaisen tahma-soten näkö­kulmasta katsottuna virallisen vaiheen vauhti oli hurja.vei läpi vähemmistöhallitus. Miten se oli mahdollista? Ja miten parlamentin enemmistöä vaativa päätöksen­teko oli näin ripeää maassa, jossa vähemmistöhallitukset ovat enemmän sääntö kuin poikkeus?Yksi selitys on, että Tanskassa mitään keskustelua ei pidetä liian avoimena saati turhana. Teema kuin teema puidaan puhki ja halki. Puhdistavan mellastuksen jälkeen virallinen valmistelu sujuu nopeasti.Toinen selitys on tanskalainen pragmatismi. Tilanteisiin suhtaudutaan enemmän käytännön kuin ylevien periaatteiden kautta. Kuntauudistuksessa ylevän mutta hyödyttömän periaatteen roolissa oli esimerkiksi kuntien itsenäisyys. Se ei paljoa painanut suhteessa käytäntöön eli kuntatalouden ongelmiin. Uudet kuntarajat piirtyivät häkellyttävän sopuisasti.pystyy sujuvaan päätöksentekoon, jos se onnistuu virittämään yhteistyötä parlamentissa muiden kuin hallituspuo­lueiden kanssa. Vaaleja edeltävää aikaa leimaa mahdollisten tukipuolueiden kosiskelu.Niin nytkin. Tanskassa pidetään parlamenttivaalit viimeistään kesäkuussa 2019. Pääoppositiopuolue sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mette Frederiksen on jo ilmoittanut, että voittaessaan puolue pyrkii muodostamaan hallituksen yksin.Vähemmistöhallitusperinne selittää osaltaan populistisen ja maahanmuuttokriittisen Tanskan kansanpuolueen nousun valtaan 2000-luvulla. Se on onnistunut asemoimaan itsensä vähemmistöhallitusten vaa’ankieleksi. Asema on niin lokoisa, ettei puoluetta kiinnosta hallitukseen meneminen.Ulkomaalaispolitiikka on hyvä esimerkki tanskalaisen politiikan neljännestä leimallisesta piirteestä, jatkuvasta säädöstä. Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön nettisivuilla raksuttaa laskuri, joka pysähtyy 89:ään. Niin monta kiristystä ulkomaalaislakeihin Tanskan nykyinen hallitus on tehnyt.12 vuoden takaiselle rakenneuudistukselle, Tanskan sotelle? Politiikkaa tiiviisti seuraavan Altinget-nettisivuston tekemän kyselyn mukaan vajaat 90 prosenttia kunnanjohtajista on sitä mieltä, että uudistus kohensi kuntien toimintaa ja palvelutasoa paljon tai todella paljon. Loppujen mielestä parannusta tuli jonkin verran. 25 prosenttia oli sitä mieltä, ettei uudistus vahvistanut lainkaan paikallista ja alueellista demokratiaa. Valtaosan mielestä demokratia kuitenkin vahvistui hieman tai jonkin verran.Tietenkään uudistus ei ollut täydellinen, joten käynnissä on tauoton säätö. Nyt puhutaan, että välitason eli alueet voisi poistaa.Asiaan ikään kuin kuuluu, että milloin mikäkin asia on terveydenhuollossa pielessä. Parhaillaan kuohuttaa se, ettei kansalaisten oikeus valita omalääkärinsä käytännössä toimi kovin hyvin, koska lääkäreitä ei ole tarpeeksi. Lääkäripalveluiden järjestäminen kunnissa on alueiden vastuulla. Yleislääkäripalveluja hoitavat yksityiset, pienet lääkäriasemat. Hallitus antaa tänä vuonna runsaat sata miljoonaa euroa tilanteen kohentamiseen.Tällainen justeeraus ei ole tanskalaisille ongelma, sillä asioiden pitäminen nykyisellään ei ole itseisarvo. Eikä kukaan alun perin odottanutkaan, että uudistuksesta tulisi täydellinen.