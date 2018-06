Mielipide

Unohdan joskus kertoa hyvistä asioista Kiinassa – Siksi jaan nyt tämän erinomaisen grillatun valkosipulimunako

Kaikkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomailla

Ja nyt

, joiden mielikuvissa Kiina on pelkkää betonia ja saastetta, pitäisi nähdä, miltä näyttää puolentoista tunnin ajomatkan päässä Pekingin keskustasta.Siellä aukeaa aivan toisenlainen maailma. Sellainen, josta kerrotaan kiinalaisessa kaunokirjallisuudessa: ihminen pieni, luonto suuri.On jylhää, vihreää ja hiljaista. Pimeä on pimeämpää kuin kaupungissa, ja hedelmäpuiden oksat ovat raskaita kypsyvistä aprikooseista. Aamuisin vuorten päällä roikkuu matalia pilviä.Huippujen välillä kiemurtelee Kiinan muuri, joka on uskomaton erityisesti turistikohteiden ulkopuolella. Puiden katveissa on kivisiä muuritaloja – ne ovat pekingiläisten kesämökkejä.Muurille johtavan tien varressa mies kerää tietulleja omaan taskuunsa, mutta toisen talon mummo ottaa kädestä ja vie kokeilemaan maissinlehtien paksuutta.Parasta tässäkin maassa ovat ihmiset.Tästä pitäisi kirjoittaa enemmän, vaikka aihetta on vaikea sanoittaa: Kiinassa vallitsee usein toiveikkuus.asuessa kyseinen maa alkaa aina välillä ärsyttää.Pekingissä tänä keväänä itseäni ovat kiristäneet muun muassa saaste, ahtaat sukupuoliroolit ja se, että puistossa ei saa kävellä nurmikolla. Argh.Puhumattakaan näistä: 250 gramman juustopala maksaa kymmenen euroa, olen päiväkotiryhmän ainoa työssä käyvä äiti ja takseissa ei ole turvavöitä takapenkillä. Miksi niin harva osaa jonottaa?Olen valittanut mainituista asioista sosiaalisessa mediassa sekä kasvotusten. Ne jäävät mieleen, koska ne vahvistavat ennakkoluuloja. Juuri tuollaista siellä kuvittelinkin olevan.Joskus unohdan kertoa hyvistä asioista, vaikka Kiinassakin niitä on enemmän kuin huonoja. Siksi kirjoitin nyt vuorista.tulee toinen vinkki, jonka soisin teidän muistavan, kun ajattelette Kiinaa.Se on munakoiso.Pane se hautumaan grilliin hiilten keskelle ihan vain sellaisenaan. Kun munakoiso on pehmeä, viillä hiiltynyt kuori auki ja sivele sisus runsaasta valkosipulimurskasta ja öljystä sekoitetulla kastikkeella. Pilko pinnalle kevätsipulia.On tutkittua, että negatiivisia asioita huomioivia ihmisiä pidetään älykkäämpinä kuin positiivisia huomioita tekeviä.Kiina on täynnä epäkohtia, se on totta. Kirjoitan niistä jatkuvasti. Mutta yhtä totta on kiinalainen munakoiso-osaaminen. Kokeilkaapa tuota reseptiä.