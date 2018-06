Mielipide

Uusia kolumnisteja kesäksi

Helsingin Sanomien

Annukka Oksanen

Olli-Pekka Heinonen

Marjaana Toiminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jari Ojala

pääkirjoitussivun kolumnistien joukko vaihtuu kesän ajaksi. Neljän vieraskolumnistin tekstit ilmestyvät lehdessä tiistaisin.on Pohjoismaihin, talouteen ja politiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja ja tietokirjailija. Hänen neljäs lempiteemansa on ruoka. Oksanen on asunut pitkään Tanskassa.on toiminut uransa aikana ­muun muassa ministerinä, kansanedustajana, johtajana Yleisradiossa sekä valtiosihteerinä. Nykyisin hän on Opetushallituksen pääjohtaja. Koulutukseltaan Heinonen on oikeustieteen kandidaatti.on MindMill Networkin toimitusjohtaja ja johdon konsultti, joka on perehtynyt muun muassa työn ja median tulevaisuuteen. Edellisellä urallaan hän työskenteli mediassa toimitusjohtajana ja päätoimittajana.on Jyväskylän yliopiston professori. Hän johtaa Suomen Akatemian hanketta, jossa arvioidaan Suomen varhaista talouskasvua. Hän on perehtynyt muun muassa merenkulun ja liiketoiminnan pitkän aikavälin historiaan.