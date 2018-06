Mielipide

Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu – ikäihmisten oikeuksia on kunnioitettava

Vanhusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hätähuuto turvattomuudesta ja riittämättömistä palveluista ei vain välity päättäjien korviin. Kuntiin tarvitaan vanhusasiamies ja Suomeen valtakunnallinen vanhusasiavaltuutettu.Ikäihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua on kunnioitettava.Vanhusten laitoshoidon huonosta tilasta puhutaan mediassa lähes päivittäin. Kotihoidon tilanne on yhtä huonolla tolalla. Hoitavia käsiä on suosituksista riippumatta liian vähän.Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneitä itseään on kuultava päätöksenteossa niissä asioissa, jotka koskevat heitä.Tätä tarvetta varten kuntiin on jo perustettu vanhusneuvostot.Vanhusneuvostolla on tärkeä rooli vanhusten asioiden hoidossa vaikuttajana ja hallinnon yhteistyökumppanina. Se keskittyy edistämään koko ­ikäihmisten ryhmää koskevia asioita vaikuttamalla niihin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja antamalla lausuntoja.Vanhusneuvosto ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu yksittäisten vanhusten palveluissa ilmenevien ongelmien selvittämiseen.Ongelmat voivat liittyä muun muassa osto- tai kotihoidon palvelujen käyttöön.Kuntiin pitääkin saada vanhus­asiamies ottamaan vastaan ikäihmisten palautteita, käsittelemään niitä, kuuntelemaan kuntalaisten huolia ja tarvittaessa sovittelemaan ja järjestämään neuvotteluja ratkaisun löytymiseksi mahdollisissa ongelma­tilanteissa, auttamaan ikäihmisiä, ohjaamaan heitä palvelujen äärelle ja opastamaan oikeudellisissa asioissa.Häntä tarvitaan ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten oikeuksien puolustajana tai puolestapuhujana, kun ikääntynyt ei enää itse siihen kykene. Esimerkiksi muistisairaan vanhuksen mahdollisuudet palvelun laadun tarkkailuun tai siihen puuttumiseen ovat hyvin heikot.Näin palvelujen laatu voi jäädä aivan riittämättömäksi.Vanhusasiamiestoiminta ei korvaa potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Hän tekee yhteistyötä ikäihmisiä koskevissa asioissa asiantuntijoiden, kolmannen sektorin järjestöjen ja vapaaehtoisten sekä palveluntuottajien kanssa.Vanhusasiavaltuutetun valtakunnallinen edunvalvonta taas mahdollistaa puuttumisen lainvalmistelutyöhön jo alkuvaiheessa.