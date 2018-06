Mielipide

Heinäkuu tulee yhteiskunnalle kalliiksi, jos apua ei saa

”En

nyt tiennyt minne muualle soittaa, kun kukaan ei vastaa ja oma työntekijä on lomalla.” Tämä on tuttu lause useissa päivystävissä toimipaikoissa etenkin heinäkuussa.Suomen suosituin lomakausi kaventaa useimpia sosiaali- ja terveyspalveluita, vaikka moni tarvitsisi hoitoa ja palveluita läpi vuoden. Uusia palvelujen tarpeita syntyy myös kesäisin, ja esimerkiksi mielenterveyden sairaudet, useat somaattiset sairaudet, köyhyys, työttömyys sekä yllättävät ja äkilliset kriisit kuten onnettomuudet ja läheisen kuolema vaikuttavat hyvin moniin ihmisiin myös lomakausien aikana.Lomakaudella päivystyspalvelut ruuhkautuvat, ja moni jää vaille oikeanlaista tukea ja apua. Akuutit tilanteet toki hoidetaan aina, mutta suunnitelmallinen ja yksilöllinen sekä ihmisen aidosti kohtaava palvelu jää usein saamatta.Heinäkuu tulee yhteiskunnalle kalliiksi, sillä kesän haavoja paikkaillaan vielä pitkälle talveen tilanteissa, joissa hoito keskeytyy kriittisessä kohdassa tai esimerkiksi silloin, kun työntekijä vaihtuu sijaisesta toiseen sosiaalityöntekijään kesken lastensuojelutarpeen arvion. Työntekijän vaihtuessa luottamuksellinen suhde katkeaa ja suunnitelmallinen työ voi vaarantua.Suomessa pitää panostaa lomakausien sijaisiin ja asiakassuunnitelmien mukaisiin palveluihin niin, että osaavia ja päteviä työntekijöitä on töissä riittävästi myös lomakaudella eivätkä palvelut ruuhkaudu. Jokaisen pitää saada kokemassaan vaikeudessa laadukasta ja hyvää hoitoa sekä oikea-aikaista ja tarpeen mukaista tukea ja apua myös lomakausina sosiaali- ja terveyspalveluissa.