alkoholi­politiikassa nähtiin vuoden­vaihteen tienoilla kenties suurin muutos vapaampaan suuntaan sitten vuoden 1969, kun keskiolut tuli ruokakauppoihin. Nyt ruokakaupasta saa vahvempiakin juomia kuin keskiolutta, ja ravintoloiden anniskeluoikeuksia ja aukioloaikoja on vapautettu.Terveydenhuoltoalan asiantuntijat ovat lähes yksimielisiä: kun alkoholin saanti helpottuu, sen kulutus lisääntyy. Tämä taas näkyy sosiaalisina ongelmina ja terveyshaittoina.Tuntuu kummalliselta, että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pari virkamiestä yrittää pikemmin rajoittaa yhtä voimassa olevaa mutta marginaalista käytäntöä: viinin etämyyntiä eli internetin kautta tapahtuvaa kauppaa.viininharrastaja on voinut tilata viinejä EU:n nettikaupoista. Nyt sitä yritetään hankaloittaa.STM:n kampanjan seurauksena osa viinejä netissä myyvistä yrityksistä on jo lopettanut toimitukset Suomeen. Menee niiden kannalta liian monimutkaiseksi.Osa kuitenkin toimii kuten ennenkin ja on sopeuttanut käytäntöjään tiukentuneen virkamiestulkinnan mukaiseksi.keksiä, mikä olisi kunnon syy viinin nettiostamisen kieltämiseksi. Laatuviinien harrastajia on Suomessa vähäinen määrä, ja heistäkin vain osa ostaa netin kautta ulkomailta.Ulkomailta tehdyt nettiostokset tuskin nostavat alkoholin kokonaiskulutusta niin paljon, että se näkyisi edes värähdyksenä kokonaiskulutuksessa tai kansanterveydessä.Suurempi vaikutus on matkustajatuonnilla Virosta ja Latviasta. Harva tilaa nettimyynnistä kerralla pakettiautollista viiniä.Tuskin Alkon monopoliasemakaan on uhattuna. Netistä ostetaan viinejä, joita Suomesta ei ole koskaan saatu tai ei enää saa, kun vuosikerta on Alkosta myyty loppuun.Etämyynnin kieltoa on ministeriöstä perusteltu sillä, että se on ollut tähänkin asti kiellettyä. Eikä ole. En tietenkään ole edes yrittänyt, mutta ”isot pojat” ovat kertoneet.komissio on jo kertaalleen lausunut arvionsa: etämyyntikielto rikkoo yhtä unionin pyhää periaatetta, tavaroiden vapaata liikkumista.Mikäli Suomi tekee kuten STM haluaa, edessä voi olla EU:n tuomioistuin. Mutta mitäpä virkamies ei tekisi viedäkseen muilta mahdollisuuden nauttimiseen.