Mielipide

Muuttoliikekriisi uhkaa eurooppalaista unelmaa

Eurooppa-neuvosto on Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Jos EU-maat eivät löydä yhdessä tapaa rajoittaa ja säännellä unionin alueelle tulevien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrää, vaarana on, että EU-hanke kokee kohtalokkaan iskun.Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat heränneet ilmiöön valitettavan myöhään.Vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestö kaksinkertaistuu yli 2,5 miljardiin. Jollemme toimi nyt, muut­tajia on kohta satojentuhansien ­sijaan miljoonia, millä olisi tuhoisat seuraukset Euroopalle.Nämä virrat johtuvat epävakaudesta ja turvattomuudesta laajoilla alueilla Afrikassa ja Lähi-idässä, terrorismista, köyhyydestä, nälän­hädästä ja ilmastonmuutoksesta. Vuosina 2014–2017 ainakin 13 000 ihmistä on menettänyt henkensä Välimerellä kymmenientuhansien Saharassa kuolleiden lisäksi.eivät ole enää ­valmiita hyväksymään puolustus­kyvytöntä Eurooppaa, joka ei pysty antamaan tähän tragediaan rakenteellisia vastauksia. He haluavat EU:n, joka on solidaarinen vainoa ja sotia pakenevia kohtaan, mutta tiukka, kun kyseessä ovat ne ihmiset, joilla ei ole oikeutta tulla Eurooppaan tai jäädä tänne.Lyhyen ja pitkän aikavälin stra­tegian on perustuttava kahteen pilariin. Yhtäältä lähdöt kauttakulkumaista ja Afrikan rannikolta on saatava loppumaan – samalla kun ne, joilla on oikeus turvapaikkaan, on saatava turvallisesti Eurooppaan. Toisaalta turvapaikanhakijat on ­jaettava EU-maiden kesken automaattisen mekanismin perusteella.Kiireellisintä on lopettaa lähdöt Eurooppaan ja estää ihmissala­kuljettajia vaarantamasta kymmenientuhansien ihmisten henkeä. Turvapaikkaa todella tarvitsevaa ei voida jättää häikäilemättömien ihmiskauppiaiden armoille.Turkin kanssa on tehty sopimus, jonka ansiosta Balkanin reitti on saatu suljettua. EU:n olisi vastaavasti investoitava ­ainakin kuusi miljardia euroa Välimeren reittien sulkemiseen ja tehtävä yhteistyötä kauttakulkumaiden kanssa.vuonna 2017 tehdyistä 650 000 turvapaikkahakemuksesta 416 000 tehtiin kolmessa maassa: Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. ­Tämä räikeä epäoikeudenmukaisuus liittyy Dublin-asetukseen, joka aiheuttaa yhä enemmän kiistoja ja jännitteitä EU-maiden välillä.Sitä on muutettava. EU tarvitsee oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman turvapaikkajärjestelmän. Euroopan parlamentti hyväksyi jo marraskuussa 2017 ehdotuksen turvapaikanhakijoiden jakamiseksi tasapuolisesti. Olen pyytänyt EU-maiden johtajia käyttämään kyseistä tekstiä uudistuksen pohjana.Vastahakoisimmatkin EU-maat on saatava vakuuttuneiksi EU:n kyvystä valvoa ulkorajojaan ja estää muuttajien lähteminen Pohjois-Afrikasta. Suojeluun oikeutetut siirrettäisiin turvallisesti ja jaettaisiin tasapuolisesti vastaanottavien jäsenvaltioiden kesken, kuten jo tehdään Turkin, Jordanian ja Libanonin pakolaisleireiltä siirrettävien henkilöiden kohdalla. Ilman uskottavaa, näille periaatteille perustuvaa EU:n strategiaa ­jokainen huolehtii vain omasta ­tontistaan, maahanmuuttopolitiikka kansallistetaan ja kansalliset rajat suljetaan, mikä merkitsee Schengen-alueen loppua.strategia todella olisi tehokas, myös muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on puututtava. Pyydämme varaamaan EU:n seuraavassa talousarviossa varoja Afrikan ”Marshall-apuun”. Siihen tarvitaan vähintään 40 miljardia euroa, jotta seuraavien kymmenen vuoden aikana saadaan liikkeelle investointeja 500 miljardin euron edestä.Tavoitteena on tarjota tulevaisuudennäkymiä ja toivoa nuorille heidän kotimaissaan. Jos nämä investoinnit toteutetaan talousdiploma­tian ja laillista muuttoa koskevien kiintiöiden puitteissa, ne voivat helpottaa takaisinottosopimusten tekemistä alkuperämaiden kanssa.uhkaa tehdä tyhjäksi eurooppalaisen unelman. Me emme voi antaa sen tapahtua.Euroopan parlamentti on tehnyt osuutensa ehdottaessaan selkeää ja uskottavaa strategiaa. Ve­toan val­tioiden ja hallitusten johtajiin, jotta he luopuisivat kansallisesta itsekkyydestä ja puhaltaisivat yhteen hiileen välttääkseen unionin hajoamisen.