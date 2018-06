Jussi Niinistö HS:n mielipidepalstalla: Pohjoisen Euroopan puolustusyhteistyö tiivistyy – mikään maa ei voi vahvistaa puolustustaan vain itsekseen

Mielipide

Jussi Niinistö HS:n mielipidepalstalla: Pohjoisen Euroopan puolustusyhteistyö tiivistyy – mikään maa ei voi va

on vahva sotilaallinen toimija, joka tunnetaan korkeasta sotilaallisesta valmiudesta ja osaamisesta sekä kyvystä toimia vaikeissakin olosuhteissa. EU-­erosta huolimatta Britannia on tulevaisuudessakin vakautta ja turvallisuutta lisäävä toimija Euroopassa ja laajemmaltikin.on Suomelle tärkeä kumppani, ja maiden välistä puolustusyhteistyötä on vahvistettu suunnitelmallisesti. Olemme osallistuneet Britannian johtaman Pohjoisen ryhmän (Northern Group) toimintaan ja vuonna 2016 allekirjoitimme kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn. Tiivis puolustusyhteistyö Britannian kanssa vahvistaa Suomen puolustuskykyä. Tämän päivän maailmassa mikään maa ei voi vahvistaa puolustustaan vain itsekseen toimien.Britannian johtamaan Joint Expeditionary Force (JEF) -joukkoon osallistuminen on uusi yhteistyömuoto Pohjoisen ryhmän välillä. JEF on väline ­ylläpitää ja kehittää puolustus­kykyä, valmiutta ja yhteis­toimintakykyä vastata erilaisiin uhkiin ja kriiseihin.Jokainen yhdeksästä valtiosta – Britannia, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Liettua, Latvia ja Viro – päättää aina itsenäisesti osallistumisestaan, olipa kyseessä koulutus- ja harjoitustoiminta, muu kansainvälinen toiminta tai operaatioon osallistuminen. JEF:n puitteissa voidaan toimia esimerkiksi osana YK:n, EU:n tai Naton operaatiota, sellaisen operaation tukena tai tietyn maaryhmän itsenäisenä toimintana.JEF-osallistuminen perustuu kansallisen puolustus­kykymme kehittämistarpeisiin. Suomi osallistuu joukon koulutus- ja harjoitustoimintaan sekä tilannetietoisuuden, valmiuden ja varautumisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toimintaan voidaan osallistua kaikilla keskeisillä suorituskyvyillä.Jos mahdollinen operaatio tulisi kyseeseen – olipa kyse humanitäärisistä tehtävistä tai yhteisestä puolustautumisesta – siihen osallistuvat suomalaisjoukot määriteltäisiin kansallisilla päätöksillä.Suomen JEF-osallistumista valmisteltiin usean vuoden ajan, tiiviissä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Kesällä 2017 Suomi ja Ruotsi liittyivät seitsemän alkuperäisen maan muodostamaan joukkoon. Kuluvana vuonna olemme osallistuneet joukon harjoituksiin pääosin Brittein saarilla. Tulevina vuosina tulemme näkemään joukon koulutus- ja harjoitustoimintaa myös Itämeren alueella.toimintakyvyn saavuttamista juhlistetaan Lontoossa tänään torstaina. Yhdeksän maan puolustusministerien tapaamisessa allekirjoitetaan myös joukon toimintaa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja.Suomen osallistuminen ­JEF:iin on osa yhteistyö­verkostoa, joka vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja ennaltaehkäisykykyä. Britannian johtama JEF-joukko on signaali Pohjois-Euroopan maiden halusta vahvistaa yhteistyön avulla puolustustaan ja kyvystä toimia tarvittaessa yhdessä.