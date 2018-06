Mielipide

Parisuhteen kipukohdat tulevat ilmi kesälomalla

Juhannukselta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ero

Tyypillistä

alkoi maan tavanomaisin lomakausi. Samalla alkoi monessa perheessä parisuhteen ongelmien kärjistyminen.Lomaan liittyy valtavasti odotuksia, mutta pahimmillaan rentoutumisen aika meneekin riitelyksi.Arkena parisuhdeongelmia voi helpommin paeta työhön ja kiireeseen, mutta loma-aika saattaa karusti paljastaa parisuhteen solmut.Avioerohakemusten määrät ovat suurimmillaan toistuvasti kesä- ja joululomakausien jälkeen. Pienimmillään avioerohakemusten määrä on joulukuussa juuri ennen joulua. Hakemus ei vielä välttämättä johda avioeroon, mutta kun hakemus on jätetty, on liiton lopettamista ajateltu.Yhteiselämän lopettamista loma-aikaan pohtivat myös monet avo­parit. Avoerojen vireillepanoista ei kuitenkaan ole virallista tilastoa, sillä siinä ei käytetä vastaavanlaista hakemusta kuin avioerossa.Avoliitot ovat kuitenkin Suomessa yleistyneet, ja yhä useammat esikoislapset syntyvät nykyisin avoliittoihin. Näin aikuisten lomanaikaiset eroriidat koskettavat kymmeniätuhansia lapsia.sattuu ja satuttaa aina. Sen takia kannattaa pyrkiä hyvään eroon. Se satuttaa vähän vähemmän. Kun on päädytty eroamaan, yksi hyvä tavoite eroaville on, että pyrkii erosta huolimatta olemaan hyvä vanhempi. Erosta ei tarvitse selvitä yksin, vaan siihen on tarjolla keskusteluapua – ja sitä kannattaa hakea.Pääkaupunkiseudulle on perustettu eron ensi­apupisteitä. Esimerkiksi Espoossa tällainen toimi viime keväänä Ison Omenan palvelutorilla. Nyt palvelu on kesätauolla, mutta avautuu taas 3. syyskuuta ja toimii maanantaisin kello 14–18. Vastaavia pisteitä on Helsingissä ja Vantaalla.on, että ihmiset sinnittelevät viimeiseen saakka parisuhdeongelmiensa kanssa ja katsovat ”tämän loman vielä”. Sitten kun lomalla ei puhuta, raha-asiat kaatuvat niskaan, viina virtaa, kotityöt kasaantuvat yhdelle eikä seksi luista, sormukset lentelevät.Parisuhdetyötä tekevät kertovat, että eroajatuksen kanssa ei kannattaisi elää kauaa yksin vaan puhua siitä ja sen taustalla olevista syistä pian puolison tai ammattiauttajan kanssa. Joskus ajoissa esiin otettu eroajatus ja sen käsittely voi johtaa pariterapiaan, ongelmien nimeämiseen ja käsittelyyn ja ehkä siihen, että rakastuu omaan puolisoonsa uudelleen, eikä erohakemusta tarvitsekaan täyttää.