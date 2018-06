Mielipide

huippu­kokouksien eli Eurooppa-neuvostojen tunnelmat ja merkitys ovat muuttuneet vuosien ja vuosikymmenten varrella merkittävästi.1990-luvun kokouksiin saapui iloisia rakentajia: Euroopan maiden päättäjät sopivat, mitä uusia maita otetaan mukaan unioniin ja miten yhteistyötä syvennetään entisestään. Päätöslauselmia tutkivat tapasivat murjaista, että mitähän markkinat näistä näkemyksistä ajattelevat. Kaikkia nauratti. Ei nimittäin ollut mitään pelkoa, että valtionjohtajien päätöslauselmat olisivat vähääkään kiinnostaneet rahamarkkinoita.Kokouksia pidettiin eri puolilla Eurooppaa – oli kiva kyläillä ja syödä hyvin. Elävä elämä kiireineen oli ihan toisaalla. Kaikki olivat hyvällä tuulella. Ei ihme, että Suomen presidentitkin tuppasivat aina mukaan.huippukokouksessa ratkaistava kysymys taisi tuolloin olla laajentumisoperaation ohella – josta kaikki olivat suloisen samaa mieltä – se, miten unioni vastaisi Britanniassa havaittuun hullun lehmän tautiin. Aurinkoisessa Firenzessä kesäkuussa 1996 pidetty kokous päätti uljaassa, 1500-luvulla rakennetussa linnoituksessa Fortezza da Bassossa – syvennyttyään edellisenä päivänä ulkoilmakonsertissa Giuseppe Verdin oopperaan La forza del destino –, että taudin leviämistä on seurattava tarkasti. Ei saa hellittää. Yksimielisyys tästä saavutettiin helposti.2010-luvulla tilanne oli toinen. Huippukokouksissa sammutettiin rakennelmien tulipaloja. Elävä elämä, kiire ja kohtalon voima tulivat kokoussaliin ovista ja ikkunoista.Kreikka oli kaatumassa konkurssiin, ja talouskriisi uhkasi levitä pankkisektorin kautta koko euro­alueelle. Kokousten merkitystä korosti se, että Eurooppa-neuvosto oli saanut vuosien varrella yhä enemmän myös muodollista valtaa. Rahamarkkinoita todellakin kiinnosti, mitä kokouksissa sovittiin.Tiukimpina aikoina loppupäätelmiä tehtiin yön tunteina, jotta johtajien näkemykset saataisiin valmiiksi ennen kuin pörssit aukeaisivat. Eväät syötiin vikkelään, ja kokoukset pidettiin Brysselissä.päättäjät kokoontuvat tänään torstaina Brysseliin Eurooppa-neuvostoon. Taas pitäisi rakentaa. Rakentajien tunnelmat ovat ihan erilaiset kuin parikymmentä vuotta sitten: hype, ilo ja fiilistely ovat poissa. Talouskriisin polte ja paine ovat myös poissa. Tilalla ovat poliittinen polte ja paine.Huippukokouksen asialista on pitkä. Britannian pitäisi viimein kertoa, miten se aikoo erota unionista. Euroaluetta ja unionia pitäisi kehittää, ja unionin laajentumista Balkanille, maahanmuuttoa, Italian ja Saksan sisäpolitiikkaa sekä EU:n pitkän aikavälin rahoitusta tulisi pohtia.Suurin haaste ja kokouksen luonnetta rakentava paine tulee tälle kokoukselle kuitenkin Atlantin takaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt selväksi, että hänen valta-aikanaan Eurooppa saa tukea Yhdysvalloilta vain, jos ystävyys palvelee Yhdysvaltain omaa etua. Trump on julistanut kauppasodan Euroopalle. Euroopan vastaisku, korotetut tullit monille amerikkalaistuotteille ovat tulleet voimaan juuri kokouksen alla. Samaan aikaan Venäjäkin pyrkii hajottamaan unionia muun muassa tukemalla populistisia voimia Euroopassa.Euroalueen taloutta kevyellä rahapolitiikalla käynnissä pitänyt Euroopan keskuspankki vetäytyy hiljalleen taaemmas, kun se alkaa normalisoida rahapolitiikkaa.alkavan huippukokouksen on lopulta tehtävä kokoukseen osallistuville maille selväksi, että Euroopan on pärjättävä omillaan ja pärjääminen vaatii kaiken yhteistyön tiivistämistä. Jos se ei onnistu, tehdyt rakennelmat voivat murentua.Entistä tärkeämpään asemaan nousee Saksa. Trumpin politiikka on vääntänyt viennin varassa elävästä Saksasta Yhdysvaltain vihollisen. EU:n ja euroalueen jättiläinen joutuu kääntymään kohti omiaan, Euroopan maita.Saksa on hyötynyt vapaakaupasta, monenkeskisistä kauppasopimuksista ja eurosta enemmän kuin mikään muu Euroopan maa. Tähän saakka Saksa on ollut vastahankainen kaikelle sellaiselle unionin kehittämiselle, mikä voisi tarkoittaa Berliiniin menevän laskun kasvua.Saksa joutuu tekemään uudet laskelmat. Jos eurooppalainen yhteistyö alkaa ulkoisessa ja sisäisessä paineessa murentua, se vasta olisikin Saksalle kallista. Jos Saksa ei sisäpoliittisten ongelmiensa vuoksi asennemuutokseen pysty, lasku voi olla todella iso koko Euroopalle.