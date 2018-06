Mielipide

ympäristöjärjestöä käynnisti toukokuussa kansalaisaloitekampanjan, jonka tarkoituksena on ­lopettaa avohakkuut valtion mailla ja lisätä metsien käsittelyä jatkuvapeitteisellä kasvatuksella.Jatkuvapeitteistä kasvatusta ei kannata asettaa vastakkain avo­hakkuuta käyttävän jaksollisen kasvatuksen kanssa, koska molempia tarvitaan. Meidän kaikkien suomalaisten omistamissa valtion metsissä on tarpeen olla metsätalouden ­ulkopuolella tai rajoitetussa käytössä olevia suojelualueita mutta myös hyvätuottoisia talousmetsiä.avohakkuiden korvaaminen jatkuvapeitteisellä kasvatuk­sella luonnon hyvinvointia? Tuottaako metsätalous sen avulla ­jopa paremmin? Vastaus on kyllä ja ei.Metsälakia muutettiin vuonna 2014. Lakimuutoksen yksi keskeinen tarkoitus oli lisätä vaihtoehtoja metsien käsittelyyn, kun jatkuvapeitteinen kasvatus tuli tasavertaiseksi menetelmäksi niin sanotun jaksollisen metsien käsittelyn kanssa. Jos avohakkuut kiellettäisiin lailla, metsätalouden keinovalikoima kaventuisi olennaisesti.Metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten mukaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuiden määrä on lisääntynyt, mutta vuonna 2017 niitä oli vain 1,6 prosenttia hakkuista. Tänä vuonna tammi–toukokuun aikana jatkuvan kasvatuksen hakkuiksi on suunni­teltu yli 12 prosenttia Pohjois-Karjalan hakkuista, koska siellä oli lumi­tuhoja.Metsänomistajat kyllä käyttävät menetelmää, kun se on perusteltua. Metsänomistajan, myös val­tion, on voitava valita hakkuumenetelmä ­tilanteen mukaan.ovat olleet ­varovaisia suositellessaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita, ­sillä avohakattujen metsien uudistaminen onnistuu varmemmin. Jatkuvassa kasvatuksessa hakkuita tehtäisiin useammin ja ilmaston muut­tuessa entistä enemmän sulan maan aikana, mikä lisää korjuu­vaurioita ja juurikäävän leviämistä.Etelä-Suomessa juurikääpä on saastuttanut paikoin jopa neljänneksen kuusista. Juurikääpä siirtyy juuriston kautta nuoriin puihin, ­joten jatkuvapeitteinen kasvatus ei sovellu juurikäävän saastuttamille alueille. Jatkuva kasvatus johtaa pitkällä aikavälillä myös metsien kuusettumiseen, koska varjopuuna tunnettu kuusi valtaa kasvualaa männyltä ja koivulta. Kuusi on kotimaisista puulajeista herkin ilmastonmuutoksen tuomille tuhoriskeille.Suomen eliölajeista elää metsissä noin puolet, yli 20 000 lajia. Pää­osa uhanalaisista metsälajeista elää lehdoissa ja vanhoissa kangasmetsissä, joita on erityisesti suojelu­alueilla.Mustikan geeniperimän on todettu rikastuvan nimenomaan avo­hakatussa metsässä. Jyväskylän yli­opiston tutkimuksen mukaan liito-orava ja metso hyötyvät pitkällä ­aikavälillä avohakkuilla käsitellyistä metsistä enemmän kuin jatkuvapeitteisestä kasvatuksesta. Toisaalta esimerkiksi kolopesijälinnut viihtyvät paremmin jatkuvapeitteisessä metsässä. Monipuolisesta hakkuuvalikoimasta on lopulta hyötyä myös lajien monimuotoisuudelle.eivät ole yksimielisiä jatkuvapeitteisen ja jaksollisen kasvatuksen vaikutuksista hiilinieluihin. Ihmisen muisti on myös lyhyt: vielä 1960-luvulla metsät olivat vähäpuustoisia vuosisatojen poimintahakkuiden, metsälaidunnuksen ja kaskeamisen jäljiltä. Puuston kasvu on 50 vuodessa kaksinkertaistunut ja kokonaismäärä lisääntynyt 70 prosenttia pääasiassa siksi, että ­uudistusalat on viljelty ja metsiä on hoidettu.Yksinomaan jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen johtaisi kasvun heikkenemiseen ainakin ­viidenneksellä, koska avohakatuilla alueilla uudistaminen tehdään jalostetulla siemen- ja taimiaineksella. Jos 1950-luvulla ei olisi siirrytty avohakkuisiin perustuvaan jaksolliseen kasvatukseen, metsiemme hiilivarasto ja hiilinieluvaikutus olisi paljon nykyistä pienempi.Avohakkuiden osuus on vuo­sittain vain 0,5 prosenttia Suomen metsäalasta. Avohakkuilla uudistetut metsät ovat puustoisempia kuin ennen, joten tarvittava puumäärä saadaan aikaisempaa pienemmältä alalta. Pelkässä jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa vuotuisia hakkuu­aloja jouduttaisiin kasvattamaan huomattavasti, jotta tarvittava puumäärä saataisiin korjattua. Lisäisikö se metsien monimuotoisuutta?