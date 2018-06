Mielipide

jää tänä vuonna pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle noin 20 000 uutta ihmistä. Työ­kyvyttömyyseläke on signaali yhteiskunnalta yksilölle: sinulta ei enää odoteta mitään.Mielenterveyssyistä myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet nopeimmin – erityisesti nuorten kohdalla huolestuttavassa määrin. Tiedetään, että erityisesti työperäisillä mielenterveys­ongelmilla on ajan kuluessa taipumus parantua ja hoitua. Nuorelle kuitenkin annetaan pysyvällä eläkepäätöksellä viesti, ettei hänen työpanostaan tarvita.Moni on huolissaan nuorten ­eläköitymisestä. Työikäisten sosiaaliturvajärjestelmässä ratkaisuvaihtoehtoja ei ole kuitenkaan juuri esi­tetty. Järjestelmää on muutettava rajusti.on joko osittaista tai täydellistä kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Työkyvyn ulottuvuuksia on enemmänkin. Jokaisella ihmisellä tulee työuran aikana tilanteita, jolloin jokin työhön liittyvän kyvykkyyden osa-alue heikkenee. Nykyisen järjestelmän keskiössä on ihmisen kyvyttömyyden arviointi. Tämä ei vastaa ihannetilaa.Kyvyttömyyden sijaan tulisi tarkastella olemassa olevaa, mahdollisesti vielä kehittyvää ja jäljelle jäävää kyvykkyyttä. Ihmisen paikkaa yhteiskunnassa pitäisi arvioida tästä näkökulmasta.Kysymys sen jälkeen on, mihin ­tätä kyvykkyyttä käytetään. Olen ­tavannut 15 vuoden ajan tuhansia työkyvyn kanssa kamppailevia ihmisiä työskennellessäni ammatillisen kuntoutuksen ja henkilöstö­johtamisen parissa. En ole tavannut vielä ketään, joka olisi täysin kyvytön kaikkeen. Työmarkkinoilla ei vielä ole opittu tarpeeksi joustavasti hyödyntämään ­jokaisessa ihmisessä olevaa kyvykkyyttä.jäljellä olevaa, olemassa olevaa ja luovasti käytössä olevaa kyvykkyyttä ei pääsääntöisesti ar­vioida millään säännöllisellä menetelmällä. Järjestelmä on rakennettu monelta osin toteamaan kyvyn puutetta ja maksamaan siitä kyvyttömäksi todetulle rahallista korvausta. Kannustimet puuttuvat melko lailla kokonaan. Ainoa kannustin on keppi eli pelko siitä, että jossain vaiheessa rahallinen korvaus loppuu.Kun ihmistä kohtaa työkyvyttömyys, tulisi tarjota arviota mahdollisuuksista tehdä jotain muuta kuin istua sairauslomalla odottamassa toipumista. Tätä tapahtuu pienessä mittakaavassa. Laajempaan asennemuutokseen ja palvelutarjonnan kehittymiseen on pitkä matka.Lääketieteellisen kyvyttömyyden arvioinnin rinnalle on tultava toinen taso, joka huomioi kaiken muun kapasiteetin, jota ihmisessä on jäljellä. Samalla se tarjoaisi ihmiselle itselleen tilan kertoa omista kyvyistään ja motivaatiostaan. Näin voitaisiin vähitellen rakentaa kaikille ”kyvyttömille” rakenteita, joiden kautta jäljellä olevat kyvyt tulevat tehokkaammin ja paremmin hyödynnettyä.Sairauslomat on muutettava ­kyvykkyyden uudelleensoveltamisajaksi. Siitä kannattaa maksaa – ei siitä, että ihminen tuomitaan kotiin odottamaan, muuttuisiko kyvyttömyys ehkä kyvykkyydeksi.työkyvyttömyyseläke on muutettava toistaiseksi voimassa olevaksi kehittymisrahaksi. Kehittymisraha ei veisi ihmiseltä yhtään euroa pois. Sitä maksettaisiin ihmisen kehittymiseen, kyvykkyyden muovaamiseen, uuden oppimiseen, vapaaehtoistyön tekemiseen ja työmarkkinoiden totaalisen muutoksen odottamiseen. Se olisi joka tapauksessa järkevämpää kuin nykyinen pysyvä työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen, koska viesti yksilölle olisi myönteisempi kuin nyt. Kyse on asennemuutoksesta, ihmiskuvasta, yhteiskuntafilosofisesta muutoksesta ja uskosta ihmiseen.Ihminen, johon uskotaan, jota kannustetaan ja jonka rinnalla kuljetaan, harvoin ajattelee itsestään, että on lopullisesti kyvytön kaikkeen. Kyvyttömyyden kokemus syntyy, kun auktoriteetit eivät usko ihmisen kykyihin. Ajatus kyvyttömyydestä iskostuu ihmisen mieleen.järjestelmässä ­pitäisi siis siirtyä diagnoosilähtöisestä kyvyttömyyden arvioinnista kohti kokonaisvaltaista kyvykkyyden kehittämistä.Diagnoosi ei lopulta ratkaise ihmisen asemoitumista työmarkkinoilla. Kohtalon työmarkkinoilla ratkaisee se, kuinka pitkään ihminen kokee olevansa tarpeeton.Mikko HintsalaKirjoittaja on Innoman HR:ntoimitusjohtaja.