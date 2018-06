Mielipide

Asiakirjamaksuilla viranomaiset estävät kiusallista uutisointia

Toinen

on vaikeuksia noudattaa julkisuuslakia. Tämä oli eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen tärkeimpiä viestejä kesäkuussa antamassaan toimintakertomuksessa. Julkisuuslaki on periaatteessa yksinkertainen: kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen määritelty salassa pidettäviksi. Salaisia ovat lähinnä arkaluonteiset tiedot. Jääskeläisen mukaan viranomaiset eivät aina tunne julkisuuslakia, tai jos tuntevat, eivät noudata sitä.Hän myös moittii lakia siitä, että joissain tapauksissa kansalaisten kannalta olennaisia tietoja pitää salata.on helppo keksiä monta esimerkkiä julkisuuslain puutteista.Useat viranomaiset pyytävät maksuja tavallisistakin tietopyynnöistä. Monin paikoin IT-järjestelmät on rakennettu niin kankeiksi, että yksinkertaisenkin asian selvittäminen vie pitkään. Tulee houkutus vyöryttää huonojen järjestelmien kulut pyytäjälle, kun ohjelmat pitäisi suunnitella paremmin.Välillä tuntuu, että maksuja käytetään keinona estää kiusallisista asioista uuti­soiminen. Helsingin Sanomat on maksanut viranomaisille tuhansienkin eurojen kuluja asiakirjojen hakemisesta – ja myös valittanut niistä hallinto-oikeuteen. Voi helposti kuvitella, miten bloggaajat tai yksityiset ihmiset eivät saa julkista tietoa vain siksi, että heillä ei ole mahdollisuutta ottaa riskiä isoista kuluista. Julkinen tieto jää siksi salaiseksi.iso ongelma ovat valtion omistamat yhtiöt ja valtion rahoilla osin tai kokonaan toimivat säätiöt. Kun esimerkiksi taidemuseoita säätiöitetään, niiden asiat muuttuvat vaikeammiksi selvittää. Rahankäytöstä on vaikeampi saada tietoa. Raha ja toiminta on samaa, mutta tietoa ei enää saa.Ei ole sattumaa, että Kuntien eläkevakuutus Keva ja sen johdon rahankäyttö on ollut useita kertoja otsikoissa. Se on eläkeyhtiöistä ainoa, joka joutuu noudattamaan julkisuuslakia. Jos muut kymmenien miljardien eläkevarallisuutta pyörittävät yhtiöt olisivat samassa tilanteessa, olisiko niiden toiminnasta paljastunut epäkohtia? Ehkä, mutta sitä ei voi tietää, koska asiakirjat eivät ole julkisia.Kun terveydenhoitoa yksityistetään ja yhtiöitetään, taas osa julkisista rahoista menee salaisuuden verhon taakse.Oikeusministeriö on käynnistämässä selvitystä, pitäisikö julkisuuslakia uudistaa. Vuodesta 1999 alkaen voimassa ollut laki kaipaisi kyllä peruspäivitystä.