Monipuolinen osaaminen luo Eurooppaan hyvinvointia

puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi käynnistyy tasan vuoden kuluttua eli 1.7.2019. Se on Suomelle jo kolmas kerta EU:n neuvoston ohjaksissa.Aiemmat puheenjohtajuuskaudet 1999 ja 2006 ovat vahvistaneet Suomen mainetta rakentavana ja tehokkaana jäsenmaana, joka on ajanut yhteistä eurooppalaista etua. Tällaista asennetta tarvitaan myös ensi vuonna.puheenjohtajuuskautta leimaa sen ajoittuminen heti ­Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Varsinaista lainsäädäntötyötä on vähemmän, koska ­uusi parlamentti vasta aloittaa työskentelynsä. Myös komissio vaihtuu. Keskusteluiden painopiste on suurissa linjoissa: mitä toivomme EU-yhteistyöltä seuraavien viiden vuoden aikana?Puheenjohtajana meillä on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa uuden komission painopisteisiin ja EU-lainsäädännön tavoitteisiin. Parhaimmillaan EU-puheenjohtajamaa kykenee yhdistämään unionin yhteiset tavoitteet ja vahvan kansallisen osaamisen. Digitaalisuuden korostaminen Viron puheenjohtajuuskaudella viime vuonna oli tästä hyvä esimerkki. Myös Suomen on tartuttava tähän mahdollisuuteen.osaamiseen perustuva työn tuottavuuskasvu luo Eurooppaan talouskasvua ja hyvinvointia. Myös teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä työn ja talouden uudet muodot ja kestävän kasvun ­tavoite edellyttävät uudenlaista osaamista.Lisäksi Euroopan unionissa on haettava ratkaisuja moniin vaikeisiin kysymyksiin, jotka kos­kevat muun muassa ilmastonmuutosta, ikääntyvää väestöä, työttömyyttä, maahanmuuttoa ja turvallisuutta.Toisaalta maailman­talouden megatrendit digitaalisesta murroksesta kaupungistumiseen tarjoavat paljon liiketoimintamahdollisuuksia.EU:ssa on luotava entistä parempi toimintaympäristö digitaalisuuden ja tekoälyn sekä kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lisäksi tarvitsemme EU:n budjetista voimakkaampaa panostusta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.Osaamiseen ja sen hyödyntämiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten kotimarkkinoiden toimivuus, yrittämisen helppous ja sääntelyn selkeys. Liikkumista EU:n työmarkkinoilla on edistettävä kaikin keinoin.Meidän on asetettava tavoitteeksi, että Eurooppa nousee osaamiskasvun kärkialueeksi ja globaaliksi johtajaksi uusien teknologioiden ja talouden muotojen hyödyntämisessä., oppilaitosten, elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden on syytä pohtia yhdessä osaamisen eri ulottuvuuksia. Suomi voi tarjota foorumin keskustelulle järjestämällä osaamista koskevan EU-huippukokouksen syksyllä 2019. Se antaisi tulevalle komissiolle ideoita toimen­pidealoitteiksi ja kannustaisi osallistujia yhteistyöhön.Osaamiseen pohjaavan älykkään ja avoimen Euroopan nostaminen puheenjohtajakauden keskeiseksi teemaksi yhdistää laajan joukon erilaisia toimijoita arvioimaan Euroopan tulevaisuuden kasvun ja menestyksen eväitä. Tälle työlle on selvä tilaus.