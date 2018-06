Mielipide

Mitä satavuotias Nelson Mandela ajattelisi tästä sotkusta?

Jos

Ei

Etelä-Afrikan

Juhlissa

Toivottavasti

Mitä

Mandelan

kaikki menee hyvin, maailma yhdistyy pian muistelemaan valtiomiestä, joka halusi yhdistää, ei erottaa. Joka halusi anteeksiantoa, ei kostoa. Joka halusi rauhan, ei sisällissotaa.Etelä-Afrikan uudistajapresidentti Nelson Mandela syntyi sata vuotta sitten 18. heinäkuuta, ja juhlallisuuksia on maailmanlaajuisesti.se kivuitta toteudu. Nelson Mandela -säätiö kutsui Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan pitämään kuudennentoista vuotuisen Nelson Mandela -luennon syntymäpäivien yhteydessä, mikä on aiheuttanut protesteja.Esimerkiksi CAGE Africa -järjestö viitaa avoimessa kirjeessään siihen, miten Yhdysvallat tappoi ihmisiä terrorisminvastaisen sodan nimissä useissa Afrikan maissa, esimerkiksi miehittämättömillä lennokeilla. On muitakin afrikkalaisia vaikuttajia, joiden mukaan Obama petti odotukset, joita kenialaisen isän poika Yhdysvaltain presidenttinä herätti.Nelson Mandela -säätiö ottaa kritiikin vakavasti mutta muistuttaa, että Mandela piti Obamasta ja niin Mandela kuin Obamakin tekivät asioita, joita he myös katuivat. Vierailua ei näillä näkymin peruuteta.Olisiko tämä jopa Mandelan perinnön mukaista? Että mielestään oikeamielisimmät eivät vain solvaa ja eristä väärintekijöitä vaan pitävät heidät mukana vuoropuhelussa?sisäpolitiikassa riit­tää setvittävää, ja tunteet kuumenevat varmasti ennen ensi vuoden vaaleja. Mutta Mandela yhdistää yhä. Syntymäpäiväviikolla maan kaikki poliittiset puolueet muistavat häntä.Näin tapahtuu myös esimerkiksi New Yorkissa, kun YK:n täysistunto kunnioittaa Mandelan muistoa.on myös suomalaisväriä. Osmo Vänskä on Yhdysvalloissa Minnesota Orchestran musiikillinen johtaja, ja hän johtaa syntymäpäiväviikolla Minneapolisissa juhlakonsertit, joissa Mandelan vanhin tytär Makaziwe Mandela puhuu. Ohjelmassa on myös eteläafrikkalaisen säveltäjän kantaesitys.Vielä mielenkiintoisempaa on, että Vänskä vie yhdysvaltalaisorkesterinsa syntymäpäivien jälkeen Etelä-Afrikan kiertueelle, ja he esiintyvät myös eteläafrikkalaisten opiskelijoiden kanssa esimerkiksi Kapkaupungissa, Johannesburgissa ja ennen kaikkea Sowetossa. Nelson Mandela asui Sowetossa ennen 27 vuoden vankeutta ja palasi sinne ennen kuin hänestä tuli Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu presidentti.Soweton konsertti on Regina Mundi -kirkossa, joten Vänskä esiintyy Nelson Mandelaa kuvaavan kuuluisan kirkollisen lasimaalauksen alla. Ohjelmistossa on esimerkiksi eteläafrikkalaisia sävellyksiä, Sibeliusta ja Beethovenin yhdeksännen sinfonian kuorofinaali (Oodi ilolle), jossa Friedrich Schillerin sanoin kaikki ihmiset ovat veljiä keskenään.kaikki menee hyvin, sillä Mandelan perintö ei ole ollut arvossaan viime aikoina.Veljellisen, sisarellisen ja yleensä yhteisöllisen puheen sijasta suoranainen vihapuhe on yleistynyt poliittisten vaikuttajien viesteissä ­Myanmarista Turkkiin ja Venäjältä Yhdysvaltoihin. Tavalliset kansalaisetkaan eivät ole siitä vapaita.Mandela ajattelisi tästä sotkusta? Luultavasti hän ei pitäisi tilannetta ylitsepääsemättömänä.Niin monet odottivat ja pelkäsivät 1980-luvulla, että apartheid-rotu­sortopolitiikan aiheuttama katkeruus purkautuu sisällissodan liekkeihin ja koston kierteeseen. Tuolloin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa näin lehtiä, joissa boikotissa olleen Etelä-Afrikan presidenttiä ei kutsuttu ”presidentti Fredrik Willem de Klerkiksi” vaan ”rasisti de Klerkiksi”.On ihmeellistä, että sisällissota pystyttiin välttämään, ja Mandelalla oli tässä avainrooli. Hän oli valmis vuoropuheluun myös de Klerkin kanssa, valta vaihtui vaaleilla ja lopulta molemmat saivat Nobelin rauhanpalkinnon.toiminnassa riitti myös ristiriitaisuuksia. Mutta jo vankeus­aikanaan hän herätti harvinaisella tavalla vangitsijoidensa ja nöyryyttäjiensä kunnioituksen ihmisenä, jota he halusivat lopulta kuunnella ja joka pystyi arvoistaan tinkimättä kuuntelemaan myös heitä.Mandela pystyi siihen, mihin monet eivät hänen satavuotispäivänään edes halua pystyä.Myös siksi hänen perintönsä muistaminen on niin tärkeää.