Euroopan pitää panostaa puolustukseensa

ja Euroopan väliset suhteet ovat pitkän aikavälin aallonpohjassa. Teräs- ja alumiinitullit, Iranin ydinsopimus ja Yhdys­valtojen suurlähetystöpäätös Israelissa ovat kaikki asioita, joissa läntisen Euroopan maiden kannat ovat lähempänä Venäjää kuin Yhdys­valtoja. Jännitteet korostuivat Kanadassa hiljattain järjestetyssä G7-maiden huippukokouksessa.Sotilasliitto Naton jäsenmaiden puolustusmenot ja niiden jakautuminen ovat hiertäneet Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita koko presidentti Donald Trumpin hallintokauden ajan. Nato valmistelee parhaillaan huippukokousta, joka järjestetään Brysselissä heinäkuun toisella viikolla. Euroopan ja Yhdysvaltojen väliset kiistat eivät ole helpottaneet kokouksen valmistelua.Perinteisesti Naton valtionpäämiesten huippukokousten loppukommunikeat ovat puisevaa luettavaa. Kaikki jäsenmaat pyrkivät sisällyttämään niihin itselleen tärkeitä asioita. Esimerkiksi Krimin niemimaan valtauksen jälkeen vuonna 2014 pidetyn Walesin huippu­kokouksen julistuksessa oli 113 artiklaa. Vastaavasti Naton vuoden 2016 Varsovan huippukokouksen loppukommunikeassa oli 139 artiklaa.Vain muutamat artiklat ovat turvallisuuden tai Naton uskottavuuden kannalta tärkeitä. Pääosa teksteistä on julistuksellista höttöä, jolla on vain vähän vaikutuksia trans­atlanttiseen turvallisuuteen.Walesin huippukokouksen päätösasiakirjan päätelmistä koski Naton jäsenmaiden sitoutumista puolustuksen riittävään resursointiin. Asiakirjan 14. artik­lassa ­jäsenmaat totesivat yhteen ­ääneen käyttävänsä vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen ja vähintään 20 prosenttia puolustusbudjetistaan puolustusmateriaali-investointeihin. Tavoitevuodeksi asetettiin 2024. Monet maat eivät tätä tavoitetta täytä.Naton eurooppalaiset jäsenmaat ovat alisuoriutuneet puolustuksensa kehittämisessä jo liki kolmen vuosikymmenen ajan. Euroopan ­sotilaallinen turvallisuus on käy­tännössä ulkoistettu Yhdysvaltojen vastuulle. Nyt Yhdysvallat on ilmoittanut, että tämä ”köyhäinapu” rikkaalle Euroopalle on loppumassa.Presidentti Trump on uhannut ”hoidella” ne jäsenmaat, jotka eivät täytä Walesin huippu­kokouksessa sovittuja vaatimuksia. Vaalikampanjansa aikana Trump uhkasi jättää alisuoriutuvat Nato-maat perustamissopimuksen kollektiivista puolustusta koskevan 5. artiklan ulkopuolelle. Nyt mielenkiinto kohdistuu siihen, osallistuuko Trump huippukokoukseen ja jos osallistuu, kuinka voimallisesti hän läksyttää eurooppalaiset kollegansa sotilaallisten panostusten vähäisyydestä.Sotilasliittoon kuulumattomana maana Suomella ei ole ­vastaavia ­ulkoisia paineita määritellä puolustukseen käytettävää rahamäärää. Suomen puolustuksen vaatimukset ovat kuitenkin kasvaneet. Eikä puolustuksen alibudjetointi ole meilläkään täysin tuntematon käsite.Naton kehitys tulevina vuosina heijastuu koko Euroopan alueelle, myös Suomeen. Puolustuskyvytön Eurooppa ei ole Suomen etu.tulevan huippukokouksen loppukommunikean valmistelijoilla tulisi olla selkeät ohjeet pääkaupungeistaan. Yhdysvaltojen ja Euroopan välisten huonojen suhteiden ei saisi antaa levitä sotilaallisen turvallisuuden alalle. Ilman Yhdysvaltoja Naton eurooppalaiset jäsenmaat ­eivät kykene täyttämään kollektiivisen puolustuksen ja sotilaallisen avunannon velvoitetta. Walesin lupaukset tulisi täyttää – Euroopan turvallisuuden tähden.Ongelmalliseksi eurooppalaisten Nato-maiden puolustuskykyvajeen tekee se, ettei tarjolla ole ­nopeita ratkaisuja. Puolustuskykyä kehitetään pitkällä aikavälillä. Menetettyä puolustus­kykyä ei kyetä palauttamaan edes vuosikymmenessä. Nyt tehtävillä päätöksillä syntyy puolustuskykyä 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja sen jälkeen.Naton Brysselin-huippukokouksen päätösasiakirjassa tulisi olla vain kaksi artiklaa. Artiklassa yksi liittokunnan eurooppalaisten jäsenmaiden pitäisi sitoutua jo mene­tetyn puolustuskyvyn palauttamiseen. Toisessa artiklassa olisi vahvistettava vuonna 2014 tehdyt lupaukset puolustusmenojen kasvattamisesta. Kaikkien jäsenmaiden ­tulisi myös toimeenpanna tehdyt lupaukset seuraavien vuosien kuluessa. Puolustuskykyä ei rakenneta ­julistuksilla. Teot ratkaisevat.