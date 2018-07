Mielipide

Ympäristöhallinnon tehtävät eivät kuulu maakunnille

myötä Juha Sipilän (kesk) hallitus on hajauttamassa nykyisissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ely) hoidetut ympäristöhallinnon tehtävät eri organisaatioille: uudelle lupa- ja valvontavirasto Luovalle ja perustettaville maakunnille.Nykyisten ely-keskusten ympäristövastuualueella toimivien yksiköiden rahoitus ja resurssit jaetaan siis pieniin osiin. Samalla maakuntiin siirtyy merkittäviä ympäristötehtäviä, kuten vastuu luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, ympäristötiedon keräämisestä ja ympäristökasvatuksesta. Saavatko ne maakunnissa ansaitsemansa huomion ja riittävän rahoituksen?maakuntamallissa valtio antaa maakunnille ­rahaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat suurimman osan budjetista ja henkilöstöstä, on pirstotun ympäristöhallinnon asema maakunnissa marginaalinen.Lisäksi maakuntamalliin liitetty rahoitusleikkuri johtaa siihen, että kaikki maakunnat ovat alusta saakka rahapulassa ja joutuvat etsimään suuria säästöjä palveluista. Koska ympäristötehtäviin ei ole korvamerkitty omaa rahoitusta, maakuntien rahanjaossa vanhustenhoito ja uhanalaiset eliöt kilpailevat samoista resursseista. Vaarana on, että maakunnissa ympäristöasioita hoidetaan minimibudjetilla.maakuntiin siirtyvien ympäristötehtävien hoito vaatii asiantuntemusta, aikaa ja rahaa. Jos esimerkiksi maakunnan piiriin siirtyviä tulva- ja pohjavesikartoituksia ei ole mahdollista toteuttaa tarkasti ja kunnolla, tilanteella voi olla vakavia seurauksia. Ilman kunnollisia resursseja ei pystytä myöskään inventoimaan uhanalaisia lajeja eikä osallistumaan aktiivisesti suojeluprosesseihin. Nämä tehtävät on hoidettava huolellisesti – muuten kärsi­jöiksi joutuvat sekä suomalaiset että Suomen luonto.jatkuneiden organisaatiouudistusten ja tuottavuus­ohjelmien jälkeen ely-keskuksissa hoidetaan jo nyt ympä­ristövastuun tehtäviä hyvin rajallisilla voimavaroilla. Nyt esitetyssä mallissa entisestään niukka henkilöstö hajautuu ­pahasti, varsinkin niiden ely-keskusten kohdalla, joiden väki hajaantuu useampaan eri maakuntaan.Ympäristöhallinnon näivetys näyttää olevan erityisesti pääministeripuolue keskustan tavoite, ja tehtävien pirstominen maakuntauudistuksessa on tämän projektin uusin askel.maakuntauudistus etenee, ely-keskusten ympäristötehtävät on siirrettävä kokonaisuudessaan valtion Luova-virastoon. Ympäristöhallinto toimii eheämmin ja turvatummin, kun rahoitus ei kulje maakuntatason poliittisten välikäsien kautta.Ensi hallituskaudella on toteutettava ympäristöhallinnon korjauspaketti.