Mielipide

Kesälomalla onnea voi olla ämpärillinen mustikoita

Konsumerismin

idean mukaan maksimimäärä nautintoa tuo maksimaalisen ilon. Todellisuudessa viides hampurilainen tuo syöjälleen vain ähkyn.Kuluttaja usein uskoo, että kun hän käy näyttäytymässä ­kesälomalla oikeissa paikoissa, ottaa selfien Margarita kädessä ja ruskettaa itsensä maksimaalisen ruskeaksi, hän on suorit­tanut loman oikeaoppisesti ja on elokuussa työkavereidenkin mielestä maksimaalisen onnellinen.Matkailuteollisuus ei myy lentolippuja ja hotellihuoneita. Se myy elämyksiä. New York laajentaa maailmankuvaa, ja Pa­riisi on henkeäsalpaava. Kun ­kuluttaja uskoo myytteihin, hän ostaa kalliin matkan kauas ja odottaa kiihkeästi sitä elä­mystä.Elämys on ilkiö, kuten onnikin. Kun sitä oikein kovasti ­tavoittelee – ”nyt mulla sitte ­pitäis olla hauskaa” –, se katoaa kuin poksahtava saippuakupla. Onni ja elämykset tulevat kuin varkain ja huomaamatta.Onni ei ole matemaattisen tarkkaan mitattavissa, vaikka insinöörit ovat meille näin yrittäneet uskotella. Tilastonikkarit ovat tolkuttaneet, että köyhyys, onni ja rehellisyys kääntyvät ketterästi numeroiksi.Meille kerrotaan, mikä on köyhyys­raja, henkilökohtainen hyvinvoinnin taso tai luotto­luokitus. Virkistävänkään kesäloman jälkeen harva pystyy ­iloisena hihkaisemaan olevansa 14 pro­senttia onnellisempi kuin ennen juhannusta tai että ­henkilökohtainen hyvinvointi on kasvanut kahdeksan prosenttia.Toiselle onnea on rauhallinen kahvihetki parvekkeella ja toiselle virkistävä kävely metsässä tai ämpärillinen mustikoita itse poimittuna.Tutkimukset vahvistavat metsän rauhoittavan vaikutuksen esimerkiksi adhd-ihmisten hoidossa.Yksinolo, mustikat ja luonnon kuuntelu lataavat rauhallisuutta ja tarkkaavaisuutta, joilla voi sulattaa infoähkyn.Ihmiset ovat erilaisia. Introvertille metsän rauha ilman ­virtuaalivimpaimia on palkinto, sosiaaliselle ekstrovertille rangaistus. Omien ajatusten kanssa kahdestaan oleminen on terveellistä kaikille.”Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsä nyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mut' minä nautin kesästä. Käyn ahon laitaa minä ilman paitaa. Ei estä kukaan kun matkaa teen. Vain suvituulen minä kutsun kuulen. Se ottaa mukaan mun uudelleen.”Junnu Vainio sen tiesi.