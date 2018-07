Mielipide

Lapsuuteni vahvimpia tuoksu­muistoja on spriin haju. Isäni oli englannin­opettaja. Koekausien lähestyessä käsin pyöritettävä sprii­monistuskone suolsi iltakausia koepapereita kidastaan. Kun teksti haalistui, spriitä piti lisätä.Tuoksu on palautunut mieleeni seuratessani, miten nykyisin pyrimme monistamaan ratkaisuja. Moniin polttaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin on jo löydetty ratkaisu. Osaamme vähentää köyhyyttä, estää rikollisuutta, ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja torjua ilmaston­muutosta. Parempi tulevaisuus on jo täällä. Pieninä paloina tuloksekkaissa kokeiluissa, yksittäisinä toivon pilkahduksina. Jos toimivat ratkaisut ovat jo olemassa, miksi niitä ei kopioida kaikkien käyttöön?projekteista, piloteista ja kokeiluista ei ole pulaa. EU:n rahoitusinstrumentit ja julkisen vallan pyrkimys lisätä vaikuttavuutta kansalaisjärjestöjen toiminnassa ovat synnyttäneet sankan hanke­pilven. Ymmärrys siitä, ettemme tiedä etukäteen, mikä toimii, nosti kokeilujen aallon. Näin on saatu aikaan paljon arvokasta. Silti vaikuttavuuden tavoittelusta jää usein käteen hankeraportti ilman pysyviä vaikutuksia. Monistuskone ei toimi.Emme ole ongelman kanssa yksin. Tuoreen 18 valtiota kattavan selvityksen mukaan 20 prosenttia julkisen sektorin uudistushankkeista onnistuu. OECD järjesti vuosi sitten julkisen hallinnon konferenssin, ja kaikkien huulilla oli sama kysymys: miten skaalata onnistuneita kokeiluja?Kun kokeilukulttuurista tuli suosittua, seminaareissa kaikui mantra: kokeillaan ja jos ei toimi, lopetetaan, ja jos toimii, skaalataan yleiseksi malliksi. Ajatus lähti lääketieteestä, missä lääketuotekehityksen ja vertaisryhmätestauksen tieteellisesti pätevät tulokset siirtyvät Käypä ­hoito -suosituksiin.Skaalaaminen on kuitenkin muodostunut kompastuskiveksi. Maailmalta löytyy lukuisia tuloksellisia kokeiluja, joiden kopioiminen ei ole synnyttänyt samanlaisia onnistumisia.Kyse on tavastamme hahmottaa maailmaa. Ajattelemme, että ongelmiin on olemassa yleispäteviä, oikeita vastauksia. Noukitaan parhaat käytännöt ja käynnistetään kopio­kone, niin johan pelittää.Jos kokeilun tuotos on lääke tai tekninen tuote, monistamisen malli toimii. Jos on kyse ihmisiin sitoutuneesta toimintamallista, tilanne on toinen.avoimissa systeemeissä ongelmat ja ratkaisut ovat uniikkeja. Kun digitaalisuus mahdollistaa riippumattomuuden ajasta ja paikasta, sama verkottuneisuus lisää kontekstisidonnaisuutta, tietyn hetken, paikan ja ihmisten ainut­laatuisuutta. Suuruuden ekonomia ei kukoista.Silloin ratkaisut eivät löydy apteekin hyllyltä. Ihmisten on luotava ne itse. Mitä enemmän toimijoita on mukana, sitä heikommin tuotokset jalkautuvat ilman yhteistä oppimis­prosessia. Kokeilujen vahvuus on, että kansalaiset ja eri toimijat yhdessä muotoilevat ratkaisuja. Kun olemme osa ongelmaa, meidän on saatava olla myös osa ratkaisua.Kokeiluissa voi noudattaa japanilaisen puutarhan ideaa. Ensin kuvitellaan koko maailma, ja sitten sijoitetaan se pieneen tilaan, vaikka laatikkoon ikkunalaudalle. Kokeiluissa kannattaa ensin hahmottaa, mikä on se kokonaisuus, jossa vaikuttavuutta haetaan. Sen jälkeen peruutetaan ja kokeillaan. Valmius systeemiseen muutokseen on näin alusta alkaen mukana.huolimatta kannatan kokeiluja. Hyötyjen monistaminen on taitolaji, ja olemme vasta tällaisen toimintatavan alkumetreillä yhteisen hyvän edistämiseksi.Kokeileminen on tapa oppia ja saada tietoa, tehdä tilaa uudistumiselle ilman hierarkkista johtamista. Lukuisat valtiot ja organisaatiot ovat perustaneet erillisiä kokeiluyksiköitä. Nyt olemme siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jolloin innovointi ja kokeilemalla kehittäminen integroituvat työkaluksi kaikkeen ja kaikkien tekemiseen.Meillä sadat julkiset toimijat rahoittavat kymmeniätuhansia kehittämishankkeita. Käytetyt resurssit lasketaan miljardeissa. Vaikuttavuutta pitäisi ymmärtää paremmin.Systeemisyys, kokonaisuuden hahmottaminen, muotoiluosaaminen ja tilanneherkkyys ovat kokeilujen ymmärtämisen ytimessä. Siitä syntyy myös vaikuttavuus. Systeemi kehittyy vuorovaikutuksessa. Se taas vaatii luottamusta – yhteisen hyvän monistamisen spriitä.