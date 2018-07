Mielipide

Suomessa on näkymättömien lasten ryhmä, joita kutsutaan nuoriksi hoivaajiksi – häpeä, henkinen kuormitus ja ko

Suomessa

on näkymättömien lasten ryhmä, joka useissa muissa maissa tunnetaan nimellä ”young carers”. Suomessa tälle tunnistamattomalle ilmiölle on etsitty luontevaa käsitettä, joka on pikkuhiljaa vakiintunut nuoreksi hoivaajaksi. Nuoret hoivaajat ovat lapsia ja nuoria, jotka kantavat kuormittavaa huolta, kohtuutonta vastuuta ja mahdollisesti avustavat tai hoitavat sairaita, vammautuneita tai päihdeongelmasta kärsiviä perheenjäseniään, useimmiten vanhempiaan.Tutkimustieto osoittaa, että pitkäaikaissairaiden ja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien vanhempien lasten kokemuksia yhdistävät tietyt asiat. Lapset jäävät kokemusmaailmansa kanssa hyvin yksin – kukaan ei puutu. Lapsen suojelunhalu vanhempaansa kohtaan on käsittämättömän vahva, erityisesti silloin, kun lapsen hyvinvointi on äärimmäisellä koetuksella. Kuormitukseen vastataan yli- tai alisuoriutumisella.Häpeä, henkinen kuormitus, ikään nähden kohtuuton vastuunkanto tai hoivatehtävät haastavat kaverisuhteita, harrastamista ja sosiaalista kehitystä. Kuormitus voi purkautua jälkikäteen – uupumus, burnoutit ja terapia ovat arkipäivää monille aikuiseksi varttuneille nuorille hoivaajille.Näiden lasten oikea-aikainen ja riittävä tuki auttaa vähentämään kielteisiä vaikutuksia. ­Tuen saamisen esteenä on nykyisin se, ettei nuoria hoivaajia tunnisteta: puuttuu tieto, yhteinen käsite ja ymmärrys ilmiöstä ja sen laajuudesta. Tutkimusten mukaan kaikissa länsimaissa 2–8 prosenttia alaikäisistä on nuoria hoivaajia. Suomessa se tarkoittaa, että heitä on vähimmillään 20 000. Todennäköisesti luku on huomattavasti suurempi.Nuorten hoivaajien tunnistamisesta tehtyyn kirjalliseen kysymykseen ministeri Annika Saarikko (kesk) vastasi kuvaamalla toimenpiteitä, joita voidaan soveltaa omaishoitaja- ja lastensuojelutilanteissa. Niistä ei kuitenkaan ole hyötyä nuorten hoivaajien tunnistamisessa. Vastaus osoitti, kuinka piilossa olevasta ilmiöstä on kysymys.Toivomme valveutuneisuutta ja rohkeutta puuttua sekä edellytyksiä ja keinoja tukea nuoria hoivaajia.