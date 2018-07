Mielipide

Vakavasti sairaiden Kela-kuljetukset pitää järjestää pikaisesti uudelleen

Vakavasti sairaiden erityisryhmien Kela-kuljetukset on pikaisesti järjestettävä uudelleen.



Nykyinen muutoksen jälkeinen tilanne on epä­inhimillinen ja aiheuttaa hätää ja huolta niin potilaille, omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin – ja jatkuessaan epäsuorasti myös kuolemia.



Käytän esimerkkinä 85-vuo­tiaana edesmennyttä läheistäni. Viimeiset vuotensa hän eli kolme kertaa viikossa sairaalassa tehtyjen dialyysihoitojen avulla. Hoito oli täysin riippuvainen luotettavasta kuljetuksesta niin sairaalaan mentäessä kuin sieltä palatessakin. Dialyysikone ja sairaalan aikataulut määräsivät tarkasti hoidon ajankohdan. ­Viiveetön kotiinkuljetus rankkojen hoitojen jälkeen oli myös välttämätön edellytys läheiseni jaksa­miselle.



Jokainen voi vain kuvitella ­sitä kärsimystä ja ahdistusta, minkä ­Kela-korvattavien taksimatkojen muutos on moneen sydämeen tuonut. Tilanne ­on julma, ja se on korjattava ­viipymättä. Moni ei jaksa ­kauan.



Pekka Häkli



Asikkala