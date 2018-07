Mielipide

Makasiinien rauniolla

vaihe Helsingin historiassa päättyy, kun VR:n makasiinien rippeet katoavat kaupunkikuvasta Töölönlahdella. Viimeinen jäänne makasiineista on ollut tulipalossa tuhoutunut, muovilla päällystetty raunio. Nyt purkaminen on lopuillaan.Punaisen tiiliseinän mukana pääkaupungin ytimessä puretaan teollisuushistoriaa, jonka jälkiä Helsingissä on siivottu 1990-luvun lopulta lähtien. Tonttipulan myötä Helsinkiä alettiin rakentaa ikään kuin toista kertaa. Eteen tuli urakka, jota ei takavuosina osattu kuvitellakaan: saastuneiden maiden kunnostus.Tehtaat, varikot, pajat ja satamat ovat jättäneet jälkeensä kemikaaleja, joita ei aikanaan pidetty kovinkaan haitallisina. Sittemmin tontteja on siivottu ympäri Helsinkiä – ja siivotaan yhä. Puhdistusurakka on jouduttu tekemään myös Töölönlahden alueella.valmistumisen aikoihin vuonna 1999 tein juttusarjaa saastuneista maista. Tuolloin Rautatieaseman kupeessa Elielinaukiolla kaivettiin monttua pysäköintilaitokselle.Hiekan, kivien ja parrujen lisäksi paikalta poistettiin kaasulaitoksen ja VR:n jätteitä. Maassa oli polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä niin paljon, että vahva haju leijui työmaan yllä.Kuormat peitettiin ennen kuin autot lähtivät. Niiden pyörät ja myös katu pestiin säännöllisesti, jotta myrkyt eivät päässeet leviämään. Osa PAH-yhdisteistä aiheuttaa syöpää.Yhdisteet olivat peräisin kivihiilitervasta eli kreosootista. Sitä syntyi Postitalon kupeessa olleen kaasulaitoksen toiminnasta. VR puolestaan kyllästi ratapölkkyjä kreosootilla. Sitä käytettiin eristeenäkin, ja sitä on myös satavuotiaissa makasiinitiilissä. HS tutkitutti kansalaisille myytyjä tiiliä 2006, kun grilliin ladotusta tiilestä oli pursunnut pikimäistä mönjää.makasiinit tuhoutuivat jo tulipalossa 2006. Romahdusvaarassa ollut tiiliseinä oli enää sirpale historiaa – jäännös, joka ei enää edustanut sitä, minkä vuoksi rakennus haluttiin suojella.Keisarinaikaiset makasiinit ydinkeskustassa olisivat hieno esimerkki histo­rian kerrostumista. Nyt purettava raunio on myös muisto toiminnasta, joka ei ollut vain kaunista arkkitehtuuria. Myrkky­tiilet eivät kelpaa edes muistomerkkiin, vaan ne ovat ongelmajätettä. On aika tunnustaa, että makasiinien aika on ohi.Töölönlahden alue on muuttunut paljon lyhyessä ajassa. Siitä ei ole kauan, kun alue oli kutakuinkin joutomaata. Nyt siitä on kehittymässä avoin kaupunkitila.