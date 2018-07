Mielipide

(nimi muutettu hänen pyynnöstään) meni kouluun Etelä-Helsingissä. Työläistaustaiset vanhemmat olivat saaneet arvo­alueelta onnekkaasti edullisen vuokra-asunnon.Muutaman vuoden päästä koulun aloituksesta vuokranantaja nosti vuokraa. Timon perhe muutti yhteen Itä-Helsingin lähiöistä.Timo sai jäädä kouluun Etelä-Helsinkiin. Kun kaikki kaveritkin olivat siellä. Pienemmät sisarukset aloittivat koulunsa lähikoulussa Itä-Helsingissä.Timo meni lukioon ja sen jälkeen yliopistoon. Kun kaikki kaveritkin menivät, Timo sanoi minulle. Ja kun näiden vanhemmatkin olivat menneet. Pienemmät sisaret päätyivät ammattikouluun.kirjoituksen tarkoitus ei ole sanoa, että Etelä-Helsingin arvoalue olisi parempi asuinpaikka kuin Itä-Helsingin lähiö. Näin ei ole.En myöskään väitä, että korkeakoulu olisi kaikille ammattikoulua parempi elämänvalinta. Niinkään ei ole.Sen kuitenkin voi sanoa, että asuin­alueella on vaikutusta lasten haaveisiin ja kuviteltujen tulevaisuuksien kirjoon. Kuulin Timosta alunperin segregaatiotutkija Venla Berneliukselta. Bernelius kuuli Timon tarinan luennollaan.Tarina on tietenkin aina yksinkertaistus elämästä, eikä yhden ihmisen kokemuksista voi johtaa politiikkasuosituksia. Timon tarina jäi silti Berneliuksen mieleen. Niin hyvin se kuvittaa sitä, mitä nykytutkimus tietää ympäristön vaikutuksesta lasten opiskelumotivaatioon.Jos lapsella on lähipiirissään koulutettuja roolimalleja ja motivoituneita kavereita, ympäristö voi tarjota hänelle pehmeän tönäisyn kohti jatkokoulutusta. Sillä on merkitystä myös yhteiskunnan kannalta, muuttuuhan työn luonne koko ajan asiantuntijavaltaisemmaksi.on jo pitkään pyrkinyt estämään asuinalueiden eriytymistä niin kutsutulla sosiaalisen sekoittamisen mallilla – siis ohjaamalla kaikille asuin­alueille niin vuokra- kuin omistusasuntojakin.Viime vuosina Helsingin linjaa on myös kyseenalaistettu suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Yleisin argumentti on, että rakentamisen ohjailu nostaa Helsingin ennestään kallista asumisen hintaa.Sosiaaliseen sekoittamiseen liittyykin monenlaisia ristiriitoja, eikä eriytymistä ole pystytty pysäyttämään. Siitä luopuminen voisi kuitenkin tarkoittaa luopumista monista unelmista.