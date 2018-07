Mielipide

terveyden­huolto on erinomaista, laatu ja tulokset ovat maailman huippua ja kustannukset pienemmät kuin vertailumaissa. Näin kirjoitti arvostettu lääketieteen aikakauslehti The Lancet hiljattain. Mihin siis tarvitaan sote-uudistusta, joka ei edes näytä tulevan valmiiksi?Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Aki Lindén ylisti The Lancetin tutkimuksen innoittamana tiedotteessaan Suomen terveydenhuoltoa paremmaksi ”minkä ihmiskunta on missään ikinä saavuttanut”. Hän myös sanoi, että ”järjestelmän kokonaisremontti markkinamekanismin suuntaan tai terveydenhuollon rahoituksen merkittävä leikkaus näyttää tutkimustiedon perusteella virheeltä”.Tästä huolimatta Lindén, kuten muutkin sote-ammattilaiset, pitää sote-uudistusta välttämättömänä. ”Tiedote ei ollut tarkoitettu keskusteluun sote-uudistuksesta ja tulkinta lähti lapasesta”, hän täsmensi, kun kysyin häneltä asiasta.maiden terveydenhoidon vertailu perustui kunkin maan antamiin lukuihin ja tiettyihin mittareihin. Suomi oli vertailussa usean muun maan kanssa suunnilleen samalla tasolla. Suomen terveydenhuolto kuuluu joka tapauksessa maailman parhaisiin ja on varmasti kymmenen parhaan joukossa, arvioi myös professori Jussi Huttunen. Kohtalaisen pienillä resursseilla saadaan loistavaa laatua.Mutta ongelmatonta se ei ole, eikä tätä kiistä myöskään The Lancetin vertailu. Ylivoimaisesti suurin ongelma on se, että liian monessa terveyskeskuksessa joutuu odottamaan kiireetöntä vastaanottoaikaa lääkärille liian kauan.Tästä seuraa monia ongelmia: ihmisten vaivat pahenevat, moni eniten hoitoa tarvitseva saa sitä vähiten ja kustannukset kasvavat nopeimmin kalliissa erikoissairaanhoidossa. Ongelmat pahenevat, kun hoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä.Vuosien mittaan on tullut myös selväksi, miten ongelmia voisi korjata. Terveyskeskuksiin tarvitaan lisää lääkäreitä, eikä se edes maksaisi kohtuuttomasti. Mutta löytyy lukuisia syitä, miksi tämä ei kaikissa kunnissa onnistu. Yksi syy on, että moni kunta on liian pieni ja heikko edes rekrytoimaan lääkäreitä.Terveyskeskusten pitäisi lisäksi tehdä parempaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kanssa. Silloin loppuisi asiakkaiden pompotus luukulta toiselle ja ihmiset saisivat sujuvammin tarvitse­miaan palveluja. Pelkkä lainsäädäntö ei tietenkään riitä korjaamaan näitä asioita, vaan siihen tarvitaan muun muassa hyvää johtamista.Palveluiden järjestämisvastuun pitäisi kuitenkin olla nykyisiä kuntia vahvemmilla toimijoilla. Tästä tavoitteesta vallitsee myös poliittinen yksimielisyys. Se voidaan kuitenkin toteuttaa monella eri tavalla, ja Juha Sipilän (kesk) hallitus valitsi 18 maakunnan mallin.sote-uudistukseen ei sotkettaisi politiikkaa, se olisi jo valmis. Sipilän hallitus päätti kuitenkin lähteä tekemään niin valtavaa uudistusta, ettei sen lopputulosta pysty arvioimaan kukaan. Keskustan poliittinen tavoite oli maakuntahallinto ja kokoomuksen tavoite asiakkaan valinnanvapaus. Varsinkin valinnan­vapausmalli sisältää monta riskiä, jotka voivat jopa romuttaa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Tätä arvosteli myös Aki Lindén Husin tiedotteessa.Sote-palveluissa ei ole kuitenkaan jääty odottamaan, mitä eduskunta päättää. Useassa maakunnassa on jo siirretty vastuu kaikista sote-palveluista kuntayhtymälle. Etelä-Karjalan Eksote, Pohjois-Karjalan Siun sote tai Keski-Pohjanmaan Soite toteuttavat jo sote-uudistuksen tavoittelemia sujuvampia palveluita.Sipilän hallituksen sote-malli ei toteudu, sote-uudistus tuskin kaatuu siihen. Uudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka poliittinen sekoilu jatkuu. Jos vaalien jälkeen seuraavassa hallituksessa istuu tämän hetken gallupykkönen eli Sdp, ensi keväänä keskustelemme sote-kunnista. Sdp siirtäisi sote-vastuun nykyisiä kuntia suuremmille alueille, jotka olisivat juridisesti kuntia. Niitä olisi ehkä 10–20. Voisi kuvitella, että jo olemassa olevat soitet ja siun sotet muovautuisivat helposti sote-kunniksi. Ja Helsinki voisi ehkä olla oma sote-kuntansa?Joten sote-uudistus toteutuu tavalla tai toisella. Sipilän hallitus ei kuitenkaan voi perääntyä, koska se on sitonut poliittisen arvovaltansa oman mallinsa läpiviemiseen.